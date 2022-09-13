manager magazine: Германия сократила импорт из России вдвое, но всё равно заплатила больше
В июле Германия почти вдвое сократила импорт товаров из России, но при этом всё равно заплатила за них больше, пишет немецкий журнал manager magazin.
По объёму импорт сократился на 45,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление. Однако общая стоимость закупленных в России товаров при этом выросла на 10,2% до €2,9 млрд. «Увеличение стоимости импорта в основном связано с ростом цен — особенно в энергетическом секторе», — объяснили такое развитие событий в статистическом ведомстве.
Согласно официальным данным, наиболее важными импортными товарами из России за отчётный период были нефть и природный газ. В июле Германия заплатила за них €1,4 млрд — это почти на 2% больше, чем в июле 2021 года, когда было поставлено гораздо больше нефти и газа. В частности, цены на газ резко выросли из-за того, что Россия постоянно сокращает или приостанавливает его поставки, отмечает издание. Также увеличился объём продаж угля и нефтепродуктов.
Как напоминает немецкий журнал, западные страны ввели жёсткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В результате экспорт из Германии в Россию в июле упал на 56,8% до €1 млрд. Напротив, экспорт в наиболее важную целевую страну для немецкого экспорта, США, вырос на 14,6% до €12,4 млрд. Значительно больше также было отправлено в соседнюю Францию и Нидерланды — рост экспорта из Германии в обоих случаях составил 12,7% и 12% соответственно.
Однако в целом немецкие экспортёры переживают трудные времена в связи с замедлением темпов роста мировой экономики, подчёркивает manager magazin. В августе настроения в экспортной сфере омрачились, что происходит уже третий месяц подряд, выяснил мюнхенский институт Ifo в ходе опроса 2300 компаний. «Компании не ожидают динамичного развития своего экспорта, — прокомментировал ситуацию руководитель Ifo Клеменс Фюст. — Высокие цены на газ и слабая глобальная экономическая среда омрачают перспективы».
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