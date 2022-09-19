WSJ: европейские потребители газа ждут предстоящую зиму без особой радости

Европейский бизнес сделал болезненный шаг и пошёл на сокращение потребления природного газа, приблизив континент к поставленной цели — полностью отказаться от российских энергоресурсов. Однако, как пишет The Wall Street Journal, заставить частных потребителей последовать примеру бизнеса будет намного сложнее.

Столкнувшись с заоблачными ценами в условиях усиливающегося экономического конфликта, который идёт параллельно российской специальной военной операции на Украине, европейские компании в последнее время стали потреблять меньше газа, пишет The Wall Street Journal. Это привело к существенным экономическим последствиям: замедлилось производство на химических предприятиях, закрываются металлургические заводы. Многие ожидают, что это в ближайшее время столкнёт Европу в рецессию. Однако намного труднее определить, насколько население сократило потребление газа, но уже появились первые признаки, что у домохозяйств сокращение потребления менее значительное и что они начали этот процесс позднее бизнеса.

Как продолжает издание, мелкие потребители газа в Германии, включая домашние хозяйства, начали сокращать его использование после начала российской спецоперации в феврале. В апреле это сокращение составило 6% по сравнению с ожидаемым спросом, о чём в своём докладе написал преподаватель энергетической политики из берлинской Школы управления Херти профессор Лион Хирт. Потребители из промышленности начали сокращать потребление в прошлом году, когда цены поползли вверх, и к апрелю показатели у них составили 11%.

Большинство европейских стран объявили меры помощи, чтобы защитить избирателей от высоких цен на энергоресурсы, и некоторые экономисты предупреждают, что такими действиями они могут подорвать усилия по экономии энергии.

«Имеющиеся данные наглядно показывают, что фирмы в ответ на высокие цены сокращают потребление газа, — говорит Хирт. — Высокопоставленные политики тратят слишком много времени и сил, чтобы убедить население в своей готовности защитить его от повышения цен. В то же время они почти не пытаются убедить общество в необходимости энергосбережения».

В июле Евросоюз поставил перед собой цель уменьшить потребление газа на 15% во избежание нехватки зимой во время отопительного сезона. В последние недели цены на газ вышли на исторический максимум, и многие компании, по всей видимости, достигли поставленной цели. Но очень часто это обходится им очень дорого.

Шведская энергетическая компания Vattenfall AB заявила, что потребности промышленности в газе во Франции, Британии, Нидерландах, Бельгии и Италии снизились примерно на 15% в годовом исчислении. Промышленные компании Германии в августе потребили на 22% меньше газа, чем за тот же месяц в 2018—2021 годах, о чём сообщил национальный регулятор в сфере энергетики.

Ключевая переменная — это температура. Мягкая зима принесёт Европе облегчение, поскольку населению понадобится меньше топлива. А долгий или холодный сезон может привести к дальнейшему росту цен на газ.

В первой половине текущего года общий объём потребления газа в Германии уменьшился примерно на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, о чём сообщила энергетическая ассоциация BDEW. Почти половина этого сокращения объясняется мягкой зимней погодой. В Мюнхене аналогичное 15-процентное сокращение в зимнее время «целиком объясняется разницей температур», сказал представитель компании коммунального обслуживания SWM.

Однако, отмечает издание, в большинстве случаев отсутствуют данные по потреблению в жилом секторе, потому что Россия начала операцию в конце февраля, когда зимний отопительный сезон уже заканчивался. Более 80% газа частные потребители расходуют в холодные месяцы года.

«Летом много не узнаешь», — говорит Хирт.

По словам экономистов, арендаторы жилья в Германии, Нидерландах и других странах слабее реагируют на увеличение цен по сравнению с бизнесом в силу особенностей составления счетов в этих странах. Там жильцы обычно рассчитываются с хозяевами за электричество и отопление на следующий год.

«Люди не знают, сколько платят», — сказал директор отдела энергетики будущего и промышленных систем Стефан Лехтенбомер, работающий в исследовательском Институте климата, окружающей среды и энергетики в Вуппертале. По его оценкам, жителям придётся уменьшить температуру в своих домах примерно на три градуса, чтобы достичь поставленных целей по экономии газа.

«Предстоящую зиму я жду без особой радости», — сказал он.

Его опасения разделяют и простые жители Европы. 27-летняя Катарина фон Эссен в марте поселилась вместе со своей кошкой в Кёльне в квартире-студии, за которую платит €800 в месяц.

«Я должна следить за температурой в своей квартире», — сказала она, добавив, что тепло в соседних квартирах поможет ей сохранить тепло в своей.

Фон Эссен, работающая менеджером в отеле, уже кладёт в постель грелку, чтобы не замерзнуть ночью.

«Либо же меня греет кошка», — объясняет женщина. Она боится, что в будущем году счета за отопление у неё будут очень большие, однако понижать температуру в квартире намерена совсем немного.

Живущая в соседнем городе Хюрте Николь Кайзер рассказала, что арендная плата у неё в июле резко выросла с €600 до €640 из-за повышения цен на электроэнергию. Эта 43-летняя женщина, работающая специалистом по обслуживанию клиентов, решила платить хозяевам своего жилья дополнительно €60 в месяц, чтобы итоговый счёт в будущем году у неё был меньше. Хотя затраты на коммунальные услуги у неё ожидаются большие, женщина точно не знает, на сколько градусов ей этой зимой следует понизить температуру в доме.

«Боюсь, если я сделаю это, то превращусь в глыбу льда», — сказала она.