France 3: непроваренные макароны или неподъёмные счета за газ — Италию расколол вопрос, что важнее

14:16
Захарова: отказов в визах членам российской делегации Генассамблеи ООН пока не было
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии официальных отказов в оформлении виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
14:13
Потапова проиграла Парри и покинула теннисный турнир в Словении
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира в Портороже (Словения).
14:11
Мазепин: я бы хотел, чтобы у спортсменов была возможность оставаться нейтральными
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин поделился мнением о документе Международной автомобильной федерации (FIA) для российских гонщиков.
14:07
Кадыров призвал глав регионов к «конкретным действиям» для помощи военным в ходе СВО
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов не словами, а конкретными действиями помочь военным, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине.
14:05
Борис Игнатьев — о составе сборной России: нет смысла звать всех сильных
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об итоговом составе национальной команды.
13:57
Ульянов назвал лишёнными смысла призывы к демилитаризации Запорожской АЭС
Призывы к демилитаризации Запорожской АЭС лишены смысла, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
13:54
Мостовой — о составе сборной России на сборы: сейчас можно вызвать кого угодно
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоговую заявку сборной России на предстоящий сентябрьский сбор и товарищеский матч с Киргизией.
13:52
Хомуха: российские специалисты в РПЛ работают качественнее, чем тренеры из Европы
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха высказался о приглашении в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) малоизвестных тренеров-иностранцев.
13:51
МО России сообщило, что ВСУ потеряли до 500 военных в Николаевской и Херсонской областях
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 военных убитыми и ранеными в результате ударов российских военных в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
13:47
Гафин о травматичности Норманна: понимали и учитывали риски
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал травму полузащитника столичного клуба Матиаса Норманна.
13:43
Мазепин рассказал, на какой стадии находится судебное разбирательство с Haas
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, как проходит судебный процесс с его бывшим коллективом Haas по невыплате зарплаты за прошлый сезон.
13:39
Захарова допустила введение незеркальных мер против западных медиагигантов
Россия может принять незеркальные меры в ответ на ограничения российского контента со стороны западных медиагигантов, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
13:39
Ломаев: мечтаю сыграть за сборную России на официальном турнире
Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на сентябрьский сбор.
13:36
FT: США предупредили о невозможности наращивания поставок сланцевого газа и нефти в Европу
Производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
13:32
Поздняков заявил, что за российскими соревнованиями следят за рубежом
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что соревнования, проводимые внутри страны в условиях санкций, вызывают интерес за границей.
13:29
Боррель призвал бороться с противниками оказания военной помощи Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Mundo призвал бороться с противниками оказания военной помощи Киеву.
13:28
Sky Sport Italia: Аллегри не грозит увольнение из «Ювентуса», несмотря на два поражения в ЛЧ
«Ювентус» не планирует увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринской команды.
13:23
Великая: Бах сказал, что решение о санкциях для россиян было тяжело принять
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Великая рассказала, как недавно созванивалась с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
13:19
Губерниев: Большунов и в футбол бы хорошо играл
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью норвежских лыжников, которые считают, что российский лыжник Александр Большунов был бы отличным байдарочником, но плохим гольфистом.
13:14
Режим ЧС федерального уровня ввели в Приморском крае из-за последствий тайфуна
Режим чрезвычайного положения федерального уровня введён на территории Приморского края в связи с последствиями тайфуна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
13:13
Верховный суд России отозвал лицензию у «Новой газеты»
Верховный суд России вынес решение о прекращении деятельности сайта «Новой газеты».
13:10
Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него
Менеджер украинского боксёра Александра Усика, являющегося чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, Эгис Климас прокомментировал решение Тайсона Фьюри провести бой с Энтони Джошуа.
13:06
Истомин: Серохвостов полтора месяца не делал работы вообще
Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о состоянии здоровья Даниила Серохвостова.
13:05
Захарова заявила о готовности экспортировать до конца года около 30 млн тонн зерновых
Россия всё ещё готова экспортировать до конца 2022 года около 30 млн т зерновых и свыше 20 млн т удобрений, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
13:03
Сборная России объявила итоговый состав на сентябрьский сбор
Объявлен итоговый состав сборной России на сентябрьские сборы и матч с Киргизией.
12:52
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле со стороны Киева
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских войск.
12:52
Глава FIG надеется на возвращение россиян
Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе высказался о том, что россиянки пропускают чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии.
12:51
RT France начал вещание на платформе Swecom в Камеруне
RT France начал вещание на спутниковой и эфирной платформах Swecom, покрывающих всю территорию Камеруна.
12:44
Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Самарканд
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
12:42
Константинова: меня не пускали на лёд из-за лишних 300 г
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о проблемах с контролем веса во время спортивной карьеры.
12:37
Захарова заявила о прямой вовлечённости США в конфликт на Украине
В Вашингтоне демонстрируют заинтересованность в продолжении боевых действий на Украине. Речь идёт о прямой вовлечённости США в конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:29
Норвежские лыжники считают, что Большунов был бы хорошим байдарочником, но плохим гольфистом
Норвежские лыжники отреагировали на информацию о том, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов хочет попробовать себя в различных видах спорта.
12:28
Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать только руководство страны
Гарантии безопасности Украине может дать только киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:23
В рамках недели Генассамблеи ООН пройдёт встреча глав МИД стран БРИКС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала проведение встречи глав МИД стран БРИКС в рамках недели Генассамблеи (ГА) ООН.
12:11
Die Welt: США выразили недовольство политикой канцлера ФРГ Шольца по Украине
Американские власти выразили недовольство политикой канцлера Германии Олафа Шольца по поддержке Украины. Об этом сообщила газета Die Welt.
12:10
Бакши поменяли соперника из-за того, что Руиса не пустили в Россию
Соперник призёра Олимпийских игр Глеба Бакши мексиканец Хуан Руис не сможет принять участие в турнире Wild Boxing, который пройдёт 16 сентября на арене Большого Московского цирка.
12:08
Лавров проведёт около 20 встреч на полях заседания Генассамблеи ООН
Глава МИД России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН и проведёт около 20 двусторонних встреч, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
12:00
В Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 млн тонн товаров
В ФТС России сообщили о ежемесячном приросте ввозимых в рамках параллельного импорта в страну товаров.
11:57
Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в первой практике Гран-при США
Российский гонщик Роберт Шварцман, являющийся тест-пилотом Ferrari, впервые примет участие в «Формуле-1» в первой сессии свободных заездов Гран-при США в Остине.
11:48
Мурашко наградил главу Роспотребнадзора Попову медалью «За заслуги перед здравоохранением»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко наградил медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
11:45
Гаджимурадов отреагировал на информацию о возможной аренде в «Спартак»
Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал возможность своего трансфера в «Спартак».
11:40
Цены на газ в Европе превысили $2500 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в $2,5 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
11:35
Черчесов — о матче с «Монако»: буду рад увидеть Головина
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от встречи с «Монако», за который выступает Александр Головин, в матче Лиги Европы.
11:34
Средняя явка на выборах в России составила более 35%
На прошедших в России выборах средняя явка составила более 35%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
11:25
Песков констатировал деструктивную антироссийскую линию Европы по визам
Европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сложности россиян с получением европейских виз.
11:20
Головин: Черчесов умел подобрать важные слова перед матчами, на которые не хватает мотивации
Хавбек «Монако» Александр Головин поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
11:19
Синоптик Цыганков рассказал о потеплении в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в последующие дни.
11:16
В России за сутки госпитализировали 4108 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 4108 человек с коронавирусом, накануне в больницы попал 4481 пациент с COVID-19.
11:04
Песков анонсировал обсуждение темы Украины на саммите ШОС
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят тему Украины на предстоящем саммите, однако она не будет основной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
11:03
В России за сутки выявлено 56 126 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 56 126 случаев коронавируса, днём ранее выявлено 51 735 человек с COVID-19.