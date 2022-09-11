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Le Figaro: Макрон призвал французов покупать французское, «чтобы завтра проснуться без похмелья»

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Общаясь с молодыми фермерами, президент Франции Эммануэль Макрон призвал их покупать французские товары, чтобы тем самым поддержать французскую экономику и выйти из зависимости от импортных поставок. При этом он отметил, что сейчас Франция переживает сложный период, который требует мобилизации от всего народа.
Le Figaro: Макрон призвал французов покупать французское, «чтобы завтра проснуться без похмелья»
AP

«Сейчас очень особенный период, сложный, тяжёлый, который предполагает всеобщую мобилизацию», — заявил Эммануэль Макрон на ежегодной встрече с молодыми работниками сельского хозяйства. Также он призвал французов покупать то, что произведено во Франции, поскольку защита сельскохозяйственного и продовольственного суверенитета — это «главная битва», приводит слова президента Le Figaro.

 
Он отметил, что такой суверенитет абсолютно необходим, и все французы должны понимать, что «ключ к тому, чтобы сохранить этот суверенитет и проснуться завтра без похмелья — покупать, потреблять французские товары». В частности, он рассказал, как важно «выйти из зависимости», от удобрений и химикатов, произведённых в России и Белоруссии, а также противостоять росту цен на энергоресурсы. Кроме того, он напомнил о том, какие срочные меры уже успело принять его правительство, чтобы поддержать фермеров.
 
В этом году визит Макрона на этот форум проходил под темой смены династий фермеров. Французское правительство сейчас разрабатывает программу реформ в этой сфере. Так, Макрон намерен открыть «сеть инкубаторов, где будут готовить инновационных предпринимателей в сельском хозяйстве». €400 млн будут направлены на то, чтобы помочь молодым людям устроиться на новом месте и провести необходимые экологические изменения, пишет Le Figaro.
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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
еда продовольствие Франция экономика Эммануэль Макрон
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