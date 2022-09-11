Le Figaro: Макрон призвал французов покупать французское, «чтобы завтра проснуться без похмелья»
«Сейчас очень особенный период, сложный, тяжёлый, который предполагает всеобщую мобилизацию», — заявил Эммануэль Макрон на ежегодной встрече с молодыми работниками сельского хозяйства. Также он призвал французов покупать то, что произведено во Франции, поскольку защита сельскохозяйственного и продовольственного суверенитета — это «главная битва», приводит слова президента Le Figaro.
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