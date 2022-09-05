Le Figaro: механизм для решения срочных проблем Макрон использует в педагогических целях

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет по обороне, чтобы министры могли обсудить срочные меры для решения вопроса о дефиците энергоресурсов. Однако, как пишет Le Figaro, этот механизм предназначен для экстренных проблем, а Макрон всё чаще использует его, чтобы обойти парламент и чтобы успокоить население.

Во Франции устанавливается традиция созывать Советы по обороне, пишет Le Figaro. Вообще, это инструмент экстренного характера для решения проблем, связанных с национальной безопасностью. Но такой совет созывали во время пандемии, затем на тему экологии, наконец, по вопросам энергетики. И в итоге секретность этого совета уступает место его педагогической направленности: теперь главная задача — успокоить французов перед лицом энергетического кризиса, который угрожает стране, пишет автор статьи.

На этот раз Совет по обороне состоит из премьер-министра Франции, министра экономики, министра государственного бюджета, министров, которые занимаются энергетическим переходом, а также экспертов. От обычного Совета министров этот формат отличается большей концентрацией на конкретной тематике, а также большей гибкостью. Президент Франции опирается на эту структуру, чтобы регулировать кризисы, но оппозиция его критикует за то, что таким образом он обходит стороной парламент.

На фоне проблем с поставкой российского газа французские власти обдумывают возможность отключать электроэнергию этой зимой. Проблема ещё и в том, что часть французских атомных электростанций не работает из-за технических особенностей. «Уже многие месяцы мы готовимся к тому, чтобы избежать отключений электричества. Если мы сократим наше потребление газа на 10 процентов, то ограничений не будет. Это достижимо», — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

С её словами согласилась Аньес Паннье-Рюнаше, министр по энергетическому переходу. Она тоже призвала к европейской солидарности и сдержанности в потреблении. Но также она заявила: «На случай, если ситуация будет серьёзной, мы активировали все доступные нам рычаги, чтобы подготовиться к зиме». Французское правительство намерено заполнить свои хранилища газа на 100% к зиме. Кроме того, вернутся к работе 32 АЭС, которые сейчас приостановлены.

Если говорить про международный уровень, то Совет по обороне проанализировал отношения с Германией и Испанией, с которыми Франция обменивается газом и электроэнергией и на которые она рассчитывает в случае проблем с поставками. В частности, министры энергетики европейских стран на будущей неделе соберутся, чтобы добиться солидарности внутри ЕС. Так, Европейская комиссия предлагает установить верхнюю планку для цен на электроэнергию, регламентировать тарифы для самых слабых слоёв населения и укрепить меры, направленные на сокращение потребления.

Так что в случае мягкой погоды можно рассчитывать на то, что получится отдалить вариант с распределением электроэнергии «по карточкам». Управляющие электросетями и газовым сектором в середине сентября должны объявить об их сценариях на случай разной погоды. И в конце сентября французские власти планируют сделать окончательную оценку ситуации, пишет Le Figaro.