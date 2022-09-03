Le Figaro: «какая муха его укусила?» — реформа от Макрона наткнулась на сопротивление дипломатов

Инициированная Эммануэлем Макроном реформа госуправления добралась до дипломатического корпуса: его высокопоставленные представители вскоре перестанут быть отдельным цехом и вольются в новую структуру госуправленцев, которые, по замыслу авторов реформы, должны будут стать универсальными чиновниками, регулярно кочующими из одного ведомства в другое, сообщает Le Figaro. По информации издания, сами дипломаты инициативу президента восприняли в штыки: они уверены, что специфика их работы такой взаимозаменяемости не потерпит.

Первого сентября президент Франции Эммануэль Макрон впервые с 2019 года проводил в Елисейском дворце Парижа совещание послов страны за рубежом — мероприятие не проводилось два года из-за пандемии коронавируса, пишет Le Figaro. Но несмотря на то, что долгая пауза наконец завершилась, французские дипломаты слушали традиционную речь главы государства, определяющую внешнеполитические ориентиры, «с большой горечью и скептицизмом» — ведь многие из них помнили тот «холодный душ», который они получили на прошлой встрече с Макроном в августе 2019-го, подчёркивает обозреватель издания. Как напоминает журналист, тогда президент, выступая в защиту своего неоднократно критиковавшегося дипломатическим сообществом курса на поддержание диалога с российским лидером Владимиром Путиным, откровенно «отчитал» присутствующих, гневно рассказывая о «глубинном государстве», которое якобы тормозит его инициативы. С тех пор Россия успела начать спецоперацию на Украине — и это чётко показало, что дипломаты призывали президента вести себя осторожнее отнюдь не зря, констатирует автор.

Однако с тех пор французский МИД успел получить от президентской администрации ещё одно «наказание» — именно так дипломаты называют подписанный Макроном в апреле этого года президентский указ, распространивший на дипломатов инициированную президентом реформу госуправления, продолжает обозреватель Le Figaro. Так «реформаторские устремления» Макрона во имя модернизации и повышения эффективности, ранее уже настигшие институт префектов — а также престижнейшую Национальную школу администрации (ENA), которую было решено закрыть, — добрались и до МИДа. Как разъясняет автор статьи, реформа предполагает упразднение корпуса советников по иностранным делам и полномочных министров как отдельного цеха и переход этих специалистов высшего уровня в новую структуру государственных администраторов, которые уже не будут привязаны к конкретному посту, а будут регулярно менять ведомства на всём протяжении карьеры. По информации Le Figaro, такие преобразования, по мнению многих, положат конец специфике дипломатической службы.

Сами дипломаты восприняли реформу в штыки — они единогласно её критикуют, считая, что она ослабит французский дипломатический корпус, который и без того вот уже 30 лет постоянно сталкивается с сокращениями бюджета и ограничениями на численность сотрудников, говорится в материале Le Figaro. «Мы задаёмся вопросом, какая же муха укусила президента, что он так обрушился на ведомство, которым восхищаются все зарубежные страны. Тем более что оно и так весьма доступно — ведь почти 20 процентов сотрудников МИДа не входят в дипкорпус», — приводит издание оценку одного французского дипломата.

Реформа ударила по МИДу в тот самый момент, когда в мире происходят «большие потрясения», а Францию «водоворотом» затягивает в самые разные кризисы, начиная с Украины и Мали и заканчивая Алжиром, Турцией, Ираном и Китаем, — и это не говоря уже о раздорах внутри Европы и об «открытой войне, которую ведут автократы и диктаторы против демократических стран», перечисляет обозреватель Le Figaro. «Сейчас не время подавлять и ослаблять дипломатов», — согласился с журналистом в интервью председатель комитета французского сената по иностранным делам Кристиан Камбон (партия «Республиканцы»), который в июле вместе с коллегами-сенаторами представил доклад по теме.

Господин Камбон присутствовал на протестной акции дипломатов, которые 2 июня объявили забастовку и вышли на митинг — что, как отмечает обозреватель Le Figaro, случается крайне редко. «Опасность в том, что больше не будут учитываться навыки, которые у дипломатов имеют крайне особенный характер. Это профессия, которая предполагает, что человек хочет провести часть жизни за границей! Мы просто отпугнём молодых дипломатов, ведь их в любой момент могут заменить на людей не из их круга — а то и на тех, кто имеет связи в правительстве», — предупредил сенатор. Разумеется, последнее могло случиться всегда — к примеру, президент Франсуа Миттерран назначил послом на Сейшельских островах своего зубного врача, признал Кабмон. «И всё же — пока наши соседи, включая Германию и Великобританию, вкладываются в своих дипломатов, мы поступаем наоборот! Это мы следуем типично французскому принципу: когда что-то хорошо работает, надо сделать так, чтобы оно заработало плохо!» — возмутился политик. По мысли Камбона, реформа плоха не только по содержанию, но и по форме — ведь её провели в ускоренном темпе между двумя турами президентских выборов, не обсудив ни в парламенте, ни с дипломатическим сообществом.

По данным Le Figaro, бывший глава МИДа Жан-Ив Ле Дриан, который выступал против преобразований, сумел добиться внесения кое-каких поправок в соответствующие законодательные акты, коснувшихся в том числе так называемого «восточного штата» советников по иностранным делам (особо престижный класс французских дипработников, которых ранее набирали на конкурсной основе из выпускников ENA. — ИноТВ). Тем не менее некоторые дипломаты всё же упрекают его в том, что он ограничился лишь минимальными усилиями и в итоге не стал биться за коллег, бросив их на произвол судьбы.

Пришедшая на замену Ле Дриану министр иностранных дел Катрин Колонна получила назначение отчасти как раз для того, чтобы претворять реформу в жизнь, — однако после её вступления в должность в МИДе установилась обстановка «тревоги и обиды», которая с тех пор никуда не делась, сообщает Le Figaro. 31 августа — накануне совещания послов с президентом — разгневанные дипломаты сформировали объединение, которое будет выступать против проведения реформы и бороться с «деградацией дипкорпуса». Среди них много молодёжи, но во главе стоят, как выражаются сами дипломаты, «динозавры», включая бывших министров Мишеля Барнье и Доминика де Вильпена, в апреле назвавшего реформу «исторической ошибкой», подчёркивается в материале издания.

Чтобы всё-таки скормить дипкорпусу «горькую пилюлю», МИД провёл в пятницу специальное закрытое собрание с участием министра и послов, а президент пообещал в ближайшие недели организовать «генеральные штаты дипломатов», пишет Le Figaro. Вместе с тем, как выяснил обозреватель газеты, в сообществе специалистов по иностранным делам к таким шагам относятся весьма скептически. «Всё это мне напоминает образ, который приводил бывший премьер-министр Польши сразу после краха коммунизма. Если взять аквариум с рыбками, то коммунизм — это когда их взяли и перемешали между собой, а в итоге размололи. После такого собрать обратно рыбок будет трудно! И с этой реформой также. Отменить или отозвать указ с юридической точки зрения можно. Но когда людей станут вливать в эту аморфную массу, когда они станут взаимозаменяемыми, вернуть всё, как было, будет непросто», — предупредил в беседе с журналистом французский дипломат. А сотрудники МИДа помоложе к тому же убеждены, что генеральные штаты будут лишь способом «навешать им на уши лапши» — тем паче что на просьбу сенаторов отложить проведение реформы до окончания консультаций дипломатов правительство ответило отказом, пишет автор.

Макрон вчера повёл себя совсем не как в 2019 году — в своей речи он поблагодарил дипломатов за их работу и профессионализм и попытался их приободрить, пообещав им дополнительные бюджеты и свежие кадры. Вместе с тем президент выступил в защиту своей реформы: признав, что она вызвала определённые волнения, он заверил, что преобразования помогут дипкорпусу стать «гибче, профессиональнее и сильнее», цитирует его Le Figaro. «Но этого вряд ли хватит, чтобы устранить сомнения этих особенных госслужащих, которые отлично говорят на многих языках и благодаря долгим годам, проведённым за рубежом, понимают международную культуру», — констатирует обозреватель издания.

Но в этой «дуэли среди высших эшелонов власти» преимущество — на стороне президентской администрации, а не дипработников, в заключение отмечает автор. Хотя дипломатам ещё могут помочь законотворцы — и некоторые из них уже предложили отказаться проводить голосование по бюджету, если реформа не будет скорректирована с учётом их замечаний, — правительство всегда может действовать в сооветствии с пунктом 3 статьи 49 Конституции Франции, позволяющим принимать законопроекты вообще без участия парламента.