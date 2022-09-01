Макрон: диалог с Россией надо продолжать

Французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с послами Франции в четверг высказался за продолжение диалога с Москвой, пишет Le Monde. По информации издания, Макрон посоветовал дипломатам не поддаваться «ложной морали» и держать связь с Россией, несмотря на разногласия.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг выступил за продолжение диалога с Россией, несмотря на проведение Москвой спецоперации на Украине, сообщает Le Monde.

«Нужно по умолчанию предполагать, что мы всегда можем продолжать диалог со всеми, — и этом тем более касается тех сторон, с которыми у нас есть разногласия, — заявил французский лидер на проходившей в Елисейском дворце встрече с послами Франции. — Кому нужно, чтобы единственной державой в мире, продолжающей говорить с Россией, оставалась Турция?»

«Не нужно поддаваться никаким формам ложной морали, которая нам якобы связывает руки», — добавил господин Макрон, вновь отметив, что «задача дипломата — это говорить со всеми, и особенно с теми людьми, с которыми у нас разногласия». «Поэтому мы продолжаем это делать… координируя свои действия с нашими союзниками», — подытожил президент Франции, подчеркнув, что одной из целей российской спецоперации было «разделить Европу».

Как напоминает обозреватель Le Monde, господин Макрон был одним из немногих европейских лидеров, которые после начала боевых действий на Украине 24 февраля вели переговоры с Владимиром Путиным — и даже подвергался в связи с этим нападкам. Вместе с тем в Елисейском дворце всегда подчёркивали, что все действия Парижа координируется с Киевом — а после того, как западные СМИ сообщили о «преступлениях», якобы совершённых российскими войсками, контакты между президентами Франции и России стали более редкими, пишет журналист.

В последний раз Макрон и Путин беседовали 19 августа, говорится в материале Le Monde. Тогда они обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС и организацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию, отмечается в статье.

Между тем роль «посредника» между Москвой и Киевом с самого начала боевых действий взял на себя президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Le Monde. В июле эти усилия дали результат: в Стамбуле было подписано российско-украинское соглашение, которое дало уркаинским судам возможность вывезти из портов зерно.