N-TV: «Оружие должно молчать!» — левое крыло СДПГ призывает к мирным переговорам с Россией

Группа политиков левого крыла СДПГ призывает Германию развернуть дипломатическую инициативу с целью как можно скорее добиться прекращения огня на Украине и как можно скорее начать мирные переговоры с Россией. Как сообщает телеканал N-TV, это предложение вызвало непонимание и критику со стороны многих немецких партий, включая самих социал-демократов.

Группа политиков СДПГ призывает к дипломатической инициативе для скорейшего прекращения военных действий на Украине, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Нам необходимо как можно скорее добиться прекращения огня в качестве отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров», — говорится в призыве левой части партии социал-демократов под названием «Оружие должно молчать!». По замечанию телеканала, этот шаг вызвал резкую критику во всех партиях — в том числе в самой СДПГ.

Кардинальное улучшение отношений с Москвой возможно только в эпоху, которая наступит после действующего правителя Владимира Путина, признают авторы в тексте документа. Также они признают право Украины на самооборону. Тем не менее «на основе признания реалий, которые некоторым не нравятся, с российским правительством должен быть найден modus vivendi, который исключит дальнейшую эскалацию войны», требуют представители СДПГ. Для этого, по их мнению, необходимо соглашение между Украиной и Россией.

Среди политиков СДПГ, подписавших обращение, присутствуют депутаты бундестага Ян Дирен, Райнер Келлер, Тина Рудольф, Каролин Вагнер и Йенс Пайк, евродепутаты Дитмар Кёстер, Констанце Крель и Йоахим Шустер, несколько депутатов земельных парламентов, бывший мэр Бремена Карстен Зилинг, председатель СДПГ от Бремена Райнхольд Ветжен, а также мэр Дортмунда Томас Вестфаль. Призывая к прекращению войны на Украине, они также выступают за посредническую роль Китая и предостерегают от поставок тяжёлой военной техники на Украину. Вместо этого они считают необходимым предпринять новую попытку проведения «глобальной политики разрядки».

«Тот, кто хочет мира, должен сейчас так поддержать Украину в политическом и военном плане, чтобы Россия была вынуждена сесть за стол переговоров», — напротив, заявил эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот. Молодые социалисты также дистанцировались от воззвания левого крыла партии. «Киев сам решает, когда ему вести переговоры с Россией. Требовать из Германии, чтобы оружие замолчало, означает отсутствие сострадания», — заявила молодёжная организация СДПГ в Twitter.

Политики из ХДС/ХСС и зелёных заявили, что поражены подобной инициативой части социал-демократов. «Пока в СДПГ звучат требования о мирных переговорах, Путин продолжает мобилизацию солдат и материалов для уничтожения Украины», — написал в Twitter эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген. «Призывы к переговорам, когда очевидно, что Россия абсолютно не заинтересована в них, в лучшем случае иллюзорны», — добавил он. «Насколько можно отгородиться от реальности?» — спросила в Twitter представитель зелёных и эксперт по оборонной политике Сара Нанни, поинтересовавшись, не понимают ли левые политики в СДПГ под «признанием реалий» «разрушение украинского общества».

«Этим людям невозможно помочь», — также критикует Флориан Хан, член парламента от ХСС. По его словам, «серьёзных переговоров не будет, пока Россию не принудят к этому военным путём». Именно поэтому, с его точки зрения, Германия должна оказать существенную поддержку Украине, включая поставки тяжёлого вооружения, заключает немецкий телеканал N-TV.