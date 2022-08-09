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SZ: не наносит ущерба партии — в СДПГ не увидели поводов исключать Шрёдера

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Арбитражная комиссия СДПГ подокруга Ганновер отклонила 17 ходатайств об исключении экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера из партии, сообщает Süddeutsche Zeitung. Согласно заключению комиссии, личная дружба Шрёдера с Путиным «не нарушает устав СДПГ», а является «личным делом» бывшего канцлера. Кроме того, комиссия постановила, что приверженность Шрёдера российским нефтегазовым компаниям и усилия по сохранению экспорта энергоресурсов из России «не наносят ущерба» социал-демократам.
SZ: не наносит ущерба партии — в СДПГ не увидели поводов исключать Шрёдера
AP

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер останется социал-демократом. Арбитражная комиссия Социал-демократической партии Германии избирательного подокруга Ганновер отклонила все ходатайства о его исключении из партии. В заявлении СДПГ отмечается, что Шрёдер «не признал вину в нарушении устава партии». Процедуру лишения партийного билета инициировали 17 региональных партийных объединений. Шрёдера критикуют за «близость к президенту Владимиру Путину и российскому нефтегазовому сектору». По мнению многих товарищей по партии, после начала российской спецоперации на Украине в феврале он «недостаточно сильно дистанцировался от России». Решение арбитражной комиссии может быть обжаловано, пишет Süddeutsche Zeitung.

Согласно заключению арбитражной комиссии, личная дружба Шрёдера с Путиным «не нарушает устав СДПГ». Она является «личным делом» бывшего канцлера. Кроме того, «неизвестно, поощряет ли Шрёдер» действия президента России. «Безусловно, было бы желательно и уместно, если бы социал-демократ более чётко дистанцировался» от конфликта, а не просто считал его «ошибкой», как это делает Шрёдер, отмечается в заключении. Но «своими заявлениями Шрёдер не настолько далеко выходит за рамки программы и принципов СДПГ, что партии необходимо прекратить их терпеть». Как заявили в арбитражной комиссии, Шрёдер не призывал к боевым действиям на Украине и не оправдывал российскую спецоперацию на её территории.
 
И, наконец, приверженность бывшего канцлера российским компаниям и усилия по сохранению экспорта газа и нефти из России в Германию «ущерба партии не наносят», говорится в заключении. Если бы возможность «осуществления экономического и политического давления на Германию таким образом была нарушением принципов солидарности, то это должно было бы точно так же распространяться на членов федерального правительства из СДПГ». В конце концов, именно они несут ответственность за импорт газа из России. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл прокомментировал решение арбитражной комиссии: «Своими позициями Герхард Шрёдер уже политически изолирован в СДПГ».
 
Шрёдер стремился сблизиться с Россией, в том числе лично с исполняющим обязанности председателя правительства, а затем её президентом Путиным ещё на посту канцлера Германии. После своей отставки с должности он работал в различных российских энергетических компаниях. Экс-канцлер возглавляет комитеты акционеров компаний — операторов газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В мае 2022 года он заявил, что покидает пост председателя совета директоров компании «Роснефть», и отозвал согласие от выдвижения в совет директоров «Газпрома».
 
Его деятельность неоднократно подвергалась критике в Германии, в том числе в СДПГ. Критика усилилась после того, как незадолго до начала российской спецоперации на Украине бывший канцлер обвинил правительство в «бряцании оружием» и, по мнению общественности, недостаточно сильно дистанцировался от конфликта. Партийное руководство настоятельно рекомендовало Шрёдеру выйти из СДПГ, а различные партийные подразделения подавали заявления с требованием лишить Шрёдера партийного билета.
 
В последний раз Шрёдер был в Москве две недели назад. Он также встречался с Путиным. После возвращения на родину он заявил в интервью: «Хорошая новость звучит так: Кремль хочет найти решение путём переговоров». Он предполагает, что, возможно, сторонам удастся договориться о перемирии. По словам Шрёдера, спецоперация на Украине была «ошибкой Москвы». Однако он подчеркнул, что у России есть «реальные опасения окружения, которые подпитываются историей. И, к сожалению, они оправданны».
 
В середине июля в Ганновере арбитражная комиссия из трёх человек рассмотрела 17 заявлений. На заседания допускались только члены СДПГ. Сам Шрёдер на них не явился и не прислал адвоката. По итогам разбирательств могли быть приняты различные решения: от выговора до приостановления членских прав на определённый срок до исключения из партии. Последнее, однако, возможно только в том случае, «если член сознательно нарушил устав или принципы партии и это нанесло ей серьёзный ущерб», отмечается в уставе СДПГ. В СДПГ сообщили, что все 17 заявителей ходатайствовали перед арбитражной комиссией именно об исключении Шрёдера из партии.
 
Решение арбитражной комиссии может быть обжаловано в течение двух недель — в таком случае дело будет передано вышестоящей инстанции, арбитражной комиссии СДПГ избирательного округа Ганновер. Оно может дойти даже до федеральной арбитражной комиссии, отмечает Süddeutsche Zeitung.
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