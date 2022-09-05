Обозреватель Daily Telegraph: украинский конфликт поставил крест на мечте Макрона о европейской обороне

Конфликт на Украине продемонстрировал бессмысленность предложений Эммануэля Макрона по созданию армии ЕС, считает научный сотрудник Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Азим Ибрагим. Как пишет автор статьи в газете Daily Telegraph, текущая ситуация ясно дала понять странам Восточной Европы, что их партнёры в лице Франции и Германии вовсе не намерены защищать их в случае нападения со стороны России.

Вскоре после ввода российских войск на Украину Эммануэль Макрон объявил, что «европейская оборона должна сделать новый шаг» — к созданию армии Евросоюза, однако полгода спустя «как никогда ясно, что подобное предложение не может сработать», пишет на страницах Daily Telegraph научный сотрудник Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Азим Ибрагим.

Как отмечает автор, с идеей Макрона с самого начала были серьёзные проблемы. Во-первых, армия ЕС не обязательно будет пользоваться таким же доверием народа, как национальные вооружённые силы. Во-вторых, добиться любого подобия единогласного решения, требуемого для начала наступательных операций, от 27 непохожих друг на друга стран с чётким, но различным пониманием национальных интересов, будет сложно.

Но главное — конфликт на Украине без тени сомнения продемонстрировал, что армия ЕС никогда не заработает, пишет автор. «Почему? Потому что страны «новой Европы», присоединившиеся к блоку после падения железного занавеса, теперь знают, что они попросту не могут полагаться на своих более крупных партнёров», — уверен эксперт. Политики Эстонии и Польши, на его взгляд, стремительно понимают, что крупнейшие державы Европы Франция и Германия «поразительно мало заинтересованы в их безопасности».

Даже сейчас, когда Зеленский находится в позиции силы, нельзя полностью рассчитывать на то, что лидеры Франции и Германии встанут на сторону Украины, считает Ибрагим. «А что, если бы спецоперация шла упешно для Путина? Захват Украины не удовлетворил бы его амбиций, и вскоре, несомненно, его взор был бы прикован к странам Балтии», — полагает обозреватель Daily Telegraph. Тот факт, что армия ЕС в этом случае бросила бы все силы на защиту Эстонии или Литвы, он считает маловероятным.

Как напоминает Ибрагим, вместо того чтобы противостоять Путину, «Макрон с первого дня играет в умиротворителя». В первые дни войны он подчёркивал, что Россия и Путин не должны быть унижены, и настаивал на «мирном» соглашении, которое позволило бы российским силам перегруппироваться и подготовиться к новому нападению в западном направлении. Когда Путин «занялся ядерным шантажом» на Запорожской АЭС, «Макрон снова был на телефоне, готовый пойти ему на уступки», замечает эксперт. Германия, тем временем, уже много раз не выполняла свои обещания помочь вооружить Украину. «Очевидно, что на армию ЕС под управлением этих стран нельзя рассчитывать для защиты самых маленьких государств блока», — делает вывод Ибрагим.

На самом деле, после брексита европейскую оборону возглавляет Великобритания, уверен автор статьи. Она подписала соглашения о взаимной обороне с Финляндией и Швецией в преддверии их вступления в НАТО. Она поставляет оружие Украине с максимальной скоростью. Она возглавляет усилия по обучению украинских войск на британской земле, поддержать которые стремятся и другие страны.

Такие государства, как Финляндия и Швеция, похоже, с большим энтузиазмом присоединяются к двусторонним пактам об обороне с Великобританией, чем полагаются на будущую европейскую армию для своей защиты, пишет обозреватель газеты. Эти страны знают, что «должны взять свою оборону в свои руки, а не полагаться на какую-то европейскую армию, предложенную Макроном», уверен специалист.

Если президент Франции надеялся, что этот конфликт будет способствовать продвижению его целей в области обороны, то теперь он будет горько разочарован, заключает Ибрагим.