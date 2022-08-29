Welt: Шольц в Праге призвал к отмене права вето и созданию общей системы ПВО в Евросоюзе

В своей программной речи в Праге канцлер Германии Олаф Шольц призвал провести ряд реформ на уровне ЕС — и, в частности, отменить право вето на решения сообщества государств во внешней политике, сообщает немецкая газета Die Welt. Кроме того, Евросоюзу необходимо разработать единую оборонную стратегию, а для этого Шольц предлагает создать общую штаб-квартиру и систему ПВО.

25 октября в Берлине состоится международная конференция экспертов, посвящённая восстановлению Украины, сообщает немецкая газета Die Welt. Об этом в понедельник в Праге объявил канцлер Олаф Шольц, выступивший в чешской столице с программной речью о будущем Евросоюза.

Политик СДПГ вновь заверил Украину в том, что она постоянно будет получать помощь от Германии: «Мы будем продолжать эту поддержку, надёжно и так долго, как это необходимо. Это относится и к восстановлению разрушенной страны, которое потребует усилий нескольких поколений».

Для этого необходима международная координация и продуманная, устойчивая стратегия, подчеркнул канцлер. Именно этому будет посвящена конференция экспертов, на которую, по словам Шольца, он приглашает участников вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщает Die Welt, Шольц также хочет создать новую систему противовоздушной обороны совместно с европейскими соседями. Такая система «стала бы выигрышем в безопасности всей Европы», отметил канцлер Германии в понедельник в Карловом университете в Праге. Кроме того, это было бы более экономически выгодно и более эффективно, чем создание каждой страной собственной дорогостоящей и очень сложной системы ПВО. На данный момент он не сообщил подробностей по этому поводу. Проект рассматривается как ответ на военную спецоперацию России на Украине, которая длится уже более полугода.

По заявлению Шольца, Германия в ближайшие годы будет инвестировать значительные средства в противовоздушную оборону. Этот проект, по его словам, должен с самого начала быть организован таким образом, чтобы в нём могли участвовать европейские соседи. В частности, он упомянул Нидерланды, Польшу, страны Балтии — Эстонию, Латвию и Литву — Чехию, Словакию и партнёров в Скандинавии.

Европе предстоит «многое наверстать» в плане защиты от угроз с воздуха и из космоса, сказал Шольц в Праге. Все новые возможности также должны быть применимы в рамках НАТО. Деньги на инвестиции могут быть получены из уже объявленного бюджета в €100 млрд, с помощью которого Шольц хочет модернизировать и укрепить бундесвер в ближайшие годы.

В целом, по поводу спецоперации России на Украине канцлер заявил, что целью ЕС всегда было больше не допускать войны между государствами-членами. Сегодня, по словам Шольца, от сообщества зависит дальнейшее развитие этого обещания мира — путём предоставления ЕС возможности обеспечить свою безопасность, независимость и стабильность даже перед лицом вызовов извне.

Вследствие военных действий на Украине Шольц также призвал к значительному усилению общей оборонной политики ЕС, пишет Die Welt. Для этого потребуется «настоящий штаб ЕС в среднесрочной перспективе» и силы быстрого реагирования с 2025 года. Шольц подтвердил, что Германия хочет предоставить «ядро» для планируемого подразделения, насчитывающего на начальном этапе около 5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Шольц высказался за принятие в ЕС Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, а в перспективе и Грузии. Однако это потребует реформ в ЕС, таких как прекращение права вето во внешней политике. В противном случае, предупредил канцлер, существует риск возникновения «кафкианских условий».

Шольц также поддерживает французскую идею о новом европейском политическом сообществе, которое позволило бы наладить более тесный обмен с партнёрами за пределами Евросоюза. На данный момент не существует форума, на котором главы государств и правительств ЕС могли бы обсуждать ключевые вопросы с государствами-партнёрами один или два раза в год, сказал Шольц, выступая в понедельник в Карловом университете в Праге. В качестве возможных областей он назвал вопросы безопасности и энергетики, а также защиты климата. «Такое слияние — и это для меня очень важно — не является альтернативой предстоящему расширению ЕС», — подчеркнул канцлер Германии во время своего визита в Чехию.

Шольц также призвал улучшить переработку деталей мобильных телефонов и аккумуляторов, чтобы в будущем Европа меньше зависела от сырья из-за рубежа. «Нам нужен «план игры», что-то вроде стратегии «Сделано в Европе 2030», — сказал Шольц во время своего выступления в Карловом университете. Большая часть лития, кобальта, магния или никеля, от которых зависит работа предприятий, уже давно находится в Европе, подчеркнул он. «В каждом мобильном телефоне, в каждом автомобильном аккумуляторе есть ценное сырьё».

Этот потенциал необходимо использовать активнее, призывает Шольц: «Технологии для этого зачастую существуют уже сегодня». По его словам, для создания настоящей европейской циклической экономики необходимы единые стандарты. «Я называю это: стратегическое обновление нашего внутреннего рынка», — пояснил канцлер. В то же время он подчеркнул, что экономическая независимость не означает полного обособления. По мнению Шольца, Европа выиграла и будет продолжать выигрывать от открытых рынков и торговли, сообщает немецкая газета Die Welt.