Welt: «Шольц должен уйти!» — жители Магдебурга оказали канцлеру Германии холодный приём

Во время своего визита в немецкий город Магдебург канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с протестами, сообщает Welt. «Шольц должен уйти», «Предатель Родины» — скандировали демонстранты. У многих из них реальные проблемы из-за инфляции: они не справляются с оплатой растущих расходов и цен на энергию, рассказывает немецкий телеканал.

Лутц Штордель следит для нас за происходящим в Магдебурге. Лутц, мы всё слышим. Вокруг тебя стало немного тише. Возможно, из произошедшего на прошлой неделе в Нойруппине были сделаны выводы и теперь демонстрантов пытаются оттеснить подальше от места, где выступает канцлер Германии.

ЛУТЦ ШТОРДЕЛЬ, корреспондент Welt: Здесь в Магдебурге обе эти части разделены большим пространством, хотя людям друг друга слышно. Мероприятие идёт уже час. 200-300 протестующих всё ещё находятся тут. Они ещё будут свистеть и скандировать, когда канцлер будет уезжать.

Вот они за моей спиной. Мы слышали знакомые выкрики: «Шольц должен уйти!», «Предатель Родины!», «Лживая пресса!». Вся эта лексика знакома нам по мероприятиям, к которым причастна АдГ. АдГ сама призывала создать как можно больше шума, чтобы помешать проведению мероприятия.

А если мы посмотрим направо в этот двор, там видно построенную сцену. Так что протестующих было не так хорошо слышно, как в Нойруппине. Мы поговорили с теми, кто не пожалел своего времени и пришёл сюда. Здесь много тех, у кого реальные проблемы из-за инфляции, они не справляются с оплатой растущих расходов и цен на энергию. Но тут также есть и те, кого можно назвать профессиональными демонстрантами. Они всегда приходят, когда АдГ их зовёт, и их немало, так как избирательный потенциал этой партии здесь, в Саксонии-Анхальт, составляет больше 20 процентов.

С нами на связи прямо с места событий в Магдебурге, где федеральный канцлер общается с гражданами, был Лутц. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 26 августа 2022 года.