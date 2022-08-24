Макгрегор: конфликт на Украине смоет европейские правительства — им на смену придут беспомощные Керенские

Из-за того, что и Киев, и западные страны сознательно затягивают боевые действия на Украине, в европейских странах будет расти недовольство властями, убеждён бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Как заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, это недовольство в итоге приведёт к вынужденной отставке многих европейских лидеров. Им на смену придут политики, похожие на Александра Керенского: они будут понимать, какие нужны шаги, но не смогут их предпринять.

Немцы беспокоятся по поводу зимы, разве не так? Их заботит вопрос о том, смогут ли они отапливать жилища российским газом, который они закупают, как бы то ни было, уже целое поколение и к которому привыкли, правильно ведь?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Конечно, так и есть, нечего и говорить.

Сейчас уже подходит к концу август. Что же будет дальше, по мере приближения зимы? Продолжится ли этот конфликт зимой? Вступит ли Зеленский в переговоры с Путиным или каким-нибудь его представителем, поступив разумно? Продолжит ли Джо Байден тратить миллиарды на гиблое дело, отправляя Киеву боеприпасы и вооружение? Признает ли НАТО, что — как Вы сами чётко сформулировали — чем дольше продолжаются боевые действия, тем опаснее они могут в итоге разрастись или разразиться?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, что президент Байден будет и дальше подписывать любую бумагу, которую ему подсунут Сьюзен Райс, Джейк Салливан, Рон Клейн и прочие. Нынешний курс, судя по всему, формируют главным образом именно эти люди. Разумеется, заодно с ними и Блинкен, а также Остин и те люди из Пентагона, которые за ним стоят.





Не будем забывать, что они сами себе выкопали очень глубокую яму. Но как из этой ямы вылезти? Для этого нужно будет в какой-то момент признать правду, а это нереально: они признать правду не могут. Поэтому они будут пытаться совершить невозможное, а именно — развернуть ситуацию в свою пользу, используя любые методы, которые им придут в голову. Любой инструмент, любую программу, любую информационную систему — что угодно, лишь бы оно давало шансы хоть на какой-то успех.





Так что, наверное, коротко на первую часть Вашего вопроса я бы ответил так: я не вижу признаков того, что президент Байден собирается включиться в работу и хоть что-то предпринять. Думаю, что, скорее всего, он просто уйдёт или закончит срок задолго до того, как что-либо признает.





Что до остального, то здесь мы возвращаемся к тому, о чём я говорил в самом начале: я просто не знаю, сколько ещё европейские союзники и их публика, их электорат, будут эту ситуацию терпеть. Думаю, что мы увидим перемены в Европе задолго до того, как они начнутся здесь, в США. В Европе сейчас живёт много людей, которые начинают задавать вопросы — к счастью. Меньше всего вопросов задают, как правило, те, кто сильнее всего удалён от конфликта, к примеру норвежцы: в Норвегии люди вполне готовы позволить всему этому продолжаться хоть до бесконечности, им нужно, только чтобы мы их защищали. А вот если посмотреть на Германию, на Чехию, на Словакию, на Венгрию, на Румынию...

…и на Польшу.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да! Даже граждане Польши уже начинают во всём этом разочаровываться — причём чем ближе они живут к границе с Украиной, тем больше они боятся. Это очень хорошо видно.





Поэтому, на мой взгляд, мы увидим что-то вроде постепенно поднимающейся волны, которая придёт и смоет нынешние правительства. Путей к выживанию для них я не вижу. А проблема в том, что те правительства, которые придут им на смену, будут, по моему мнению, очень в стиле Керенского.





Керенский был человеком, который пришёл к власти после свержения царя, а для успеха ему нужно было всего лишь, во-первых, остановить войну, заключить мир и вернуть войска домой, а во-вторых, накормить население. Но он этого делать не стал, потому что, как он говорил, зависел от Запада, от западных денег, капиталов и помощи. Поэтому он все эти шаги так и не предпринял. Девять месяцев спустя его свергли — и бразды правления взял наш друг Ленин. А что сделал Ленин? Он остановил войну, накормил население, вернул войска домой, превратив их в инструмент политического влияния и террора, — ну а остальное всем известно.





Думаю, что мы увидим что-то похожее: уйдут и этот Олаф Шольц, и, возможно, в какой-то момент Макрон, и, вероятно, другие, а на их место придёт кто-нибудь ещё. И новые лидеры попытаются, как я же говорил, сохранять позицию «и вашим, и нашим»: мол, хотим ладить с Россией и это всё свернуть, но при этом хотим оставаться другом Вашингтону. А мы сейчас подходим к той точке, когда это станет невозможным. И как раз в этом и заключается игра Путина — ну или стратегия, здесь лучше подойдёт такой термин: либо вы ведёте дела со мной, либо идёте ко дну вместе с Вашингтоном.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.