Эффект от американской поддержки на Украине ограничится лишь краткосрочным и локальным замедлением продвижения российской армии, говорит Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. Украинцам нечем воевать, они несут тяжёлые потери и не смогут провести наступательную операцию, но американские СМИ продолжают выдавать желаемое за действительное, подчеркнул отставной полковник.

Продолжает ли Министерство обороны США посылать на Украину американских военнослужащих в штатском?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник в отставке: Мне сообщали, что это происходит. Не могу ни подтвердить эти данные, ни предоставить доказательств. Мне об этом рассказывают люди, которые находятся в Польше. Говорят, что существуют ячейки, которые используют возможности наблюдения, сбора разведданных и другой информации для Украины. Некоторые из них находятся многим восточнее, вплоть до Киева, но большая часть из них размещена в западной части страны. Дело вот в чём, судья: мы лишь предполагаем, что это происходит, об этом нам сообщают люди, но лично мы ничего подтвердить не можем.

А русские знают всё о происходящем. Вопрос в том, как долго они будут ждать, чтобы обезвредить наши спутники? Сколько времени должно пройти, чтобы их целью стали наши ячейки на местах на Украине? Я не знаю, но ситуация весьма опасная. Мы выдаём желаемое за действительное в прессе. В The Wall Street Journal, по новостям кабельного телевидения говорят, что украинцы готовят мощное контрнаступление. Но какими средствами они будут наступать? У них ничего нет. Я имею в виду, что у них нет того числа военнослужащих, как в начале конфликта, их лучшие бойцы погибли либо ранены. Последнее, что я слышал от людей на местах, — это 100 тысяч погибших украинцев. Я знаю, что их точно 60—70 тысяч, это обоснованная цифра. Действительно ли их 100 тысяч? Этого я не знаю. Но я точно знаю, что сегодня они теряют больше, чем на первых этапах конфликта.

Единственное, чему может способствовать наша поддержка, — это потенциально задержать на короткий промежуток времени продвижение российских войск на некоторых участках театра боевых действий. Но это ничего не изменит. Это не остановит их продвижение и не переломит ход боевых действий в пользу Украины.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.