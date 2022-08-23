Der Spiegel: нельзя ослаблять бундесвер ещё больше — в Минобороны ФРГ отвергли идею об увеличении военной помощи Украине

В Министерстве обороны Германии отвергли требование ряда немецких политиков об увеличении поставок вооружения на Украину, сообщает Der Spiegel. Пресс-секретарь главы бундесвера Кристины Ламбрехт заявил, что в поставках оружия из своих запасов немецкая армия достигла «верхней границы». Дальше ослаблять бундесвер нельзя, подчеркнул он.

Три депутата немецкого бундестага: Кристан Клинк (Социал-демократическая партия Германии), Зара Нанни (зелёные) и Александр Мюллер (Свободная демократическая партия Германии) — обратились к Берлину с требованием увеличить поставки вооружения на Украину, что вызвало «перепалку» в «светофорной коалиции», сообщает Der Spiegel. Они призвали нарастить производственные мощности оборонной промышленности ФРГ и помочь Киеву, даже если это ограничит возможности самого бундесвера: «Ведь с точки зрения политики безопасности выживание Украины в интересах Германии».

Больше всего это требование возмутило социал-демократов, продолжает издание. Специалист по внешней политике из СДПГ Ральф Штегнер призвал не продлевать боевые действия, а как можно скорее их закончить: «И для этого в первую очередь необходимо не оружие, а дипломатические, гуманитарные и экономические инициативы». По его словам, именно в этой сфере Германия должна сыграть лидирующую роль, а оружие поставлять только в рамках «командного взаимодействия» с западными партнёрами. Также Штегнер раскритиковал требование нарастить производственные мощности оборонной промышленности: «Роль оборонной промышленности должна быть очень ограниченная. Нельзя допустить гонки вооружения».

Схожий скепсис возник и у немецких зелёных. «Обращение депутатов чётко показывает, что в рамках военной помощи Украине мы можем и должны использовать больше возможностей, — заявил зелёный политик Макс Лукс. — Но нельзя, чтобы в оборонной промышленности подумали, что производственные объёмы навсегда останутся такими высокими, как сейчас, и Германия превратится для неё в Эльдорадо».

В ведомстве канцлера в очередной раз отвергли обвинения в нерешительности в том, что касается военной помощи Киеву. Пресс-секретарь главы ФРГ Олафа Шольца напомнил, что Берлин поставил уже большое количество вооружения, но важно также не допустить обострения боевых действий. В Министерстве же обороны Германии не видят практически никаких возможностей для увеличения поставок из имеющихся запасов: «В поставках оружия из запасов бундесвера мы достигли верхней границы», — заявил пресс-секретарь министра обороны Кристины Ламбрехт, подчеркнув, что дальше ослаблять бундесвер нельзя.