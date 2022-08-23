CNN: суровая зима проверит на прочность европейских союзников Украины

Запад проявил удивительную сплочённость, поддержав Киев в его противостоянии с Москвой. Но чиновники и дипломаты ЕС опасаются, что это единство может рухнуть, когда зимой страны блока столкнутся с продовольственным и энергетическим кризисом, сообщает CNN.

К удивлению многих, спустя почти полгода реакция Запада на российско-украинский конфликт остаётся уверенной и в значительной степени единой. Однако чиновники по всей Европе опасаются, что этот консенсус вскоре может рухнуть, поскольку континент вступает в «суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии», пишет CNN.

В некоторых городах ЕС уже можно почувствовать вкус «более драконовских мер». В Берлине начали отключать освещения памятников ради экономии электричества, а магазинам во Франции под угрозой штрафа приказали держать двери закрытыми при работающем кондиционере, отмечает телеканал.

Европейские чиновники и дипломаты признались в интервью CNN, что ежедневно думают о зимнем топливном кризисе. В 2021 году ЕС получал порядка 55% всего потребляемого газа из России. Блок также сильно зависит от её нефти.

«Мы должны постараться сдержать наше обещание отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников. И сделать это внутри Евросоюза будет непросто», — заявил один из высокопоставленных собеседников телеканала.

Члены организации заключили сделку о сокращении использования российского газа на 15%. Однако официальные лица переживают, что, когда дойдёт до дела, некоторые страны ЕС просто-напросто не будут соблюдать добровольное соглашение, поясняет CNN.

Чиновники также беспокоятся, что западная стратегия вооружения ВСУ становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы. «Хорошая новость заключается в том, что наше оружие помогает украинцам выстоять. Плохая — в том, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем меньше будет запасов этого оружия, и от него будет труднее отказаться», — отметил представитель НАТО.

На щедрость Запада влияет не только экономические и военные издержки. Существуют серьёзные опасения, что мир начинает уставать от затянувшегося конфликта, обращает внимание телеканал.

«Ещё в феврале было легко присоединиться к популярному антипутинскому движению. Сейчас же конфликт находится в скучной стратегической стадии. Меньше ежедневных продвижений и потерь, а также меньше возможностей для пиара», — заявил CNN ещё один представитель Североатлантического альянса.

По мнению телеканала и опрошенных им чиновников, ЕС едва ли просто откажется от поддержки Киева. Но его участники могут изменить свои требования к желаемому исход конфликта. Некоторые западноевропейские страны, прежде всего Германия и Франция, уже публично говорят о необходимости диалога между Западом и Москвой.

Следующие несколько месяцев будут самыми тяжёлыми для европейских государств с начала украинского кризиса. Граждане ощутят сокращение уровня жизни на всём континенте. Некоторым придётся сделать выбор между отоплением дома и едой, подчёркивает CNN.

Не стоит также забывать, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. «На этом фоне политическим лидерам будет трудно оправдать расходы денег и энергии на поддержку далёкой страны, особенно когда некоторые из их граждан могут считать, что они и так проявляют достаточную щедрость», — полагает телеканал.

По словам чиновников и экспертов, существует вероятность, что лидеры ЕС могут прийти к выводу, что лучшим решением конфликта должен стать мирный договор. Особенно если будет казаться, что Украина сдаёт позиции России.

«Как только люди почувствуют, что Киев проигрывает, они могут начать спрашивать, почему мы продолжаем поставлять дорогое оружие Украине во время экономического кризиса. Почему мы бросаем деньги на ветер», — предположила директор Центра исследований России, Европы и Азии Тереза Фэллон.

По её словам, этот аспект становится важным, поскольку многие ключевые западные союзники Владимира Зеленского также переживают «бурные политические периоды». Например, в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, которые могут определить оставшуюся часть первого срока президентства Джо Байдена. «Поскольку внутриполитические вопросы начинают доминировать, граждане могут начать задаваться вопросом, почему мы помогаем Украине, а не строим инфраструктуру», — добавила Фэллон.

«Несмотря на то, что Запад может сдержанно похвалить себя за первоначальную реакцию на кризис, ситуация вот-вот станет чертовски труднее. Большинство официальных лиц признают, что никто не знает, чем закончится этот конфликт. И хотя большинство из них хотели бы, чтобы Украина достигла своих целей, выступив против Путина и вытеснив его из своей страны, их истинную решимость ещё предстоит полностью проверить», — заключает CNN.