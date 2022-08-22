Mirror: британским военным велели готовиться к войне с Россией

Британским военным посоветовали готовиться к возможной отправке на Украину для участия в конфликте против России, сообщает Daily Mirror. Кроме того, военнослужащим Великобритании также рекомендовали начать готовить своих близких к подобному развитию событий.

Британским военным сказали готовиться к войне с Россией — и готовить к этому своих близких, пишет The Daily Mirror. Об этом заявил уорент-офицер Пол Карни, самый высокопоставленный британский военный неофицерского звания.



В частности, военные, по его словам, должны подготовить свои семьи к возможной отправке британских солдат на Украину для борьбы с Россией в вооружённом конфликте, который продолжается уже шесть месяцев.



«Я хочу, чтобы мы все проверили, что мы физически пригодны для проведения операций, а ещё важно, чтобы мы подготовили семьи и наших близких, на долю которых в наше отсутствие зачастую выпадает самая тяжёлая роль, — написал Карни в своей статье для журнала Soldier. — Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними потенциальную переброску. Найдите номера служб поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, сотрудника отдела социального обеспечения или священника».



Он пояснил, что это очень важно, так как военные, находясь в командировке, могут не выходить на связь в течение длительного времени.



«Убедиться в том, что наши близкие получают поддержку, в которой они нуждаются, для нас также жизненно важно, поскольку мы не сможем выкладываться на 100% в командировке, если будем переживать о доме», — добавил Карни.



Экс-глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат назвал совет Карни «благоразумным».



«Это не означает, что армия вот-вот отправится на Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне во всех жизненных аспектах», — подчеркнул Даннат.



Он также добавил, что с учётом конфликта в Европе и «агрессивной России» британским солдатам «вполне разумно быть реалистами по поводу того, что может произойти».