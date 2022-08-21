Guardian: больше не кажется бредом сумасшедшего — в США растёт угроза новой гражданской войны

Внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, всё это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта, пишет The Guardian.

Раньше доктор Гарен Уинтемьют, который основал в Калифорнии центр по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия, смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их «бредом сумасшедшего». Теперь он изменил своё мнение, пишет The Guardian.

Уинтемьют уже давно заметил, что перед президентскими выборами американцы активно запасаются оружием. Обычно после голосования этот ажиотаж ослабевал, но только не в этот раз.

«В январе 2020 года продажи оружия резко возросли, — заявил Уинтемьют The Guardian. — Мы знали, что, в отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как безумные».

Эксперт хотел получить ответы, и они его ошеломили. Опрос, проведённый центром Уинтемьюта, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединённых Штатах в ближайшие несколько лет.

Согласно исследованию, каждый пятый американец считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, около 40% заявили, что готовы поступиться демократией, чтобы получить сильного лидера во главе государства.

«В сочетании с предыдущими исследованиями эти результаты свидетельствуют о продолжающемся отчуждении и недоверии к американскому демократическому обществу и его институтам. Значительные меньшинства населения одобряют насилие, в том числе со смертельным исходом, для достижения политических целей», — приходят к выводу составители доклада.

Уинтемьют отмечает, что многие респонденты, ожидающие гражданской войны, говорят, что она лишь «отчасти вероятна». Но то, что половина населения вообще рассматривает такую возможность, говорит о падении доверия большого числа американцев к существующей государственной системе, которая «подвергается нападкам со стороны Дональда Трампа и значительной части Республиканской партии», считает The Guardian.

Обыск, проведенный ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в начале этого месяца вызвал очередной шквал угроз насилия в отношении чиновников. Сенатор от Флориды Рик Скотт сравнил ведомство с гестапо. Полиция убила ветерана ВМС США, напавшего на офис бюро в Огайо. Жителя Пенсильвании обвинили в том, что он угрожал «зарезать» федеральных агентов, которых он назвал «подонками полицейского государства» и сравнивал с эсэсовцами, обращает внимание издание.

Через несколько дней после обыска в Мар-а-Лаго ФБР и Министерство внутренней безопасности сообщили о всплеске угроз насилия в отношении федеральных агентов, их семей и судьи, выдавшего ордер на обыск. Бюро заявило, что среди них были призывы к «гражданской войне» и «вооруженному восстанию».

Работники избирательных комиссий также начали получать в свой адрес угрозы после того, как Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов 2020 года. В стране также резкого увеличились случаи запугивания других госслужащих — от членов школьного совета и библиотекарей до политиков.

По мнению Уинтемьюта, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия. «Что происходит, когда вы берёте общество, которое всё больше боится за своё будущее, становится всё более поляризованным, всё более злым на себя, и добавляете в этот коктейль кучу оружия?» — риторически спрашивает он.

Многие американцы вздрагивают при разговоре о гражданской войне, которая стала самой кровавой в истории страны. Но специалист Фонда Карнеги за международный мир Рэйчел Кляйнфельд не исключает, что США может сотрясти новый внутренний конфликт.

«Сейчас меня больше всего беспокоит опрос, который показывает, что от 20% до 40% американцев хотели бы, чтобы страну возглавил сильный лидер, который не обязан следовать демократическим правилам. Это позволит институтам ослабнуть, и может вспыхнуть повстанческое движение, подобное смуте в Северной Ирландии», — предположила она в интервью The Guardian.

Подробный разбор опроса даёт более сложную картину. Но даже в таком случае, по словам Кляйнфельд, результаты вызывают тревогу. «Вы видите от 3 до 5 миллионов американцев, готовых причинить вред другим американцам за их политические убеждения», — отметила она.

У США долгая история политического насилия и убийств. Но теперь самая большая угроза стабильности исходит изнутри структуры власти, включая республиканцев, «подрывающих избирательную систему и ещё больше ослабляющих доверие к демократии», утверждает издание.

На взгляд Кляйнфельд, исследование центра Уинтемьюта показывает, что американский народ сильно устал от демократии. Но при этом, по её словам, именно республиканцы считают, что им может сойти с рук насилие в отношении оппонентов, «которое нормализируется их лидерами».

Трамп «принял с распростёртыми объятьями» группы белых националистов, включая Proud Boys и and Oath Keepers. В результате вооружённые формирования стали частью большой политики, что помогло их участникам проникать в силовые структуры, обращает внимание издание.

В декабре три отставных американских генерала заявили, что «трампизм заразил часть вооружённых сил», и отметили, что в нападении на Капитолий участвовало «тревожное количество ветеранов и действующих военнослужащих». Они предупредили о возможном «смертельном хаосе» внутри американской армии в том случае, если результаты президентских выборов 2024 года будут оспорены, напоминает The Guardian.

«Это действительно ощущается, как поворотный момент в американской демократии, — заявила изданию писатель Лилиана Мейсон. — Вероятно, мы увидим ещё больше насилия. Я не думаю, что оно уменьшится в ближайшем будущем. Но, в конечном счёте, то, как американцы отреагируют на это насилие, определит, удастся ли его успокоить или оно выйдет из-под контроля».

Кляйнфельд тоже смотрит в будущее без оптимизма. «Мы приближаемся к моменту, когда, если фракция Трампа победит, то, я думаю, мы увидим устойчивый чрезвычайно высокий уровень насилия в обозримом будущем. И если она проиграет, то, на мой взгляд, всё будет ещё хуже», — заявила эксперт.