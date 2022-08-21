Sun: британские города объявили «самыми опасными» в Европе

Организация Expatriate Consultancy провела исследование, призванное выявить самые небезопасные места на континенте. Лидерами в её антирейтинге оказались сразу два британских города — Брадфорд и Ковентри, сообщает The Sun.

Великобритания оказалась родиной двух «самых опасных городов Европы». Об этом свидетельствует исследование, проведённое организацией Expatriate Consultancy, которая даёт советы людям, желающим переехать за рубеж, пишет The Sun.

В исследовании учитывалась криминальная статистика за последние три года, в том числе данные о кражах, грабежах и нападениях. Города по всему миру оцениваются по единой системе, и те из них, что набрали менее 20 пунктов, считаются достаточно безопасными.

Но в Брадфорде, расположенном в Западном Йоркшире, этот показатель достиг поразительные 71,24 пункта. В 2021 году общий уровень преступности здесь составил 146 правонарушений на 1000 человек, из которых наиболее распространёнными оказались насилие и преступления на сексуальной почве. Более того, город не только лидирует в европейском антирейтинге, но и занимает тревожное 26-е место среди самых опасных в мире, подчёркивает издание.

Тем не менее жители Йоркшира — не единственные британцы, которым следует беспокоиться о родном городе. Вторым «самым опасным городом Европы» стал Ковентри, где в прошлом году фиксировалось 102 преступления на 1000 человек.

Однако жители двух городов сомневаются в точности результатов опроса. Некоторые утверждают, что в других уголках Соединённого Королевства уровень преступности выше, и ссылаются в качестве примера на Бирмингем.

Глава региональной полиции Роб Маккубри отказался признавать результаты исследования, отдающего Брадфорду сомнительную пальму первенства. По его словам, город является «безопасным местом для жизни, работы и посещения», заключает The Sun.