NYT: зияющая дыра вместо премьера — британцы остались без лидера в самый кризисный момент

В Великобритании сразу в нескольких сферах жизни разразился кризис: растут цены, бастуют железнодорожники, надвигается рецессия, страну захлестнула небывалая засуха. В такой момент нужен решительный премьер-министр, пишет The New York Times, но Борис Джонсон готовится покинуть пост, а его преемник будет назван только 5 сентября.

В Великобритании растут счета за электроэнергию, надвигается рецессия, бастуют железнодорожники, а ещё стране грозит засуха. При этом из-за переходного состояния правительства эти проблемы становятся лишь острее, пишет The New York Times. Борис Джонсон проводит на посту последние недели, между двумя его преемниками происходит словесная война, парламент и многие чиновники на каникулах.

Поэтому у британской общественности ощущение, что их бросили на произвол судьбы как раз в тот момент, когда вот-вот разразится кризис. «Это как будто ждать удара тайфуна, — приводит автор статьи слова профессора политической истории Стивена Филдинга. — Мы все уверены, что случится что-то плохое, но на данный момент никто не стоит во главе, нет ощущения, что кто-то возьмёт на себя заботу об этих вещах».

Многие британцы были шокированы тем, что инфляцию прогнозируют на уровне 13% и цена за отопление в следующем году составит $5170. В четверг, как планируется, железнодорожники снова выйдут на забастовку, и это ещё сильнее скажется на других сферах жизни британцев, включая и без того страдающее здравоохранение. Недавно транспортный коллапс ударил по аэропортам и по крупнейшему британскому порту, Дувру. А засуха в Великобритании — наисильнейшая с 1935 года.

И всё это «цунами плохих новостей» ударило во время «политического вакуума». Нового премьер-министра Великобритании объявят только 5 сентября. А Борис Джонсон отказался созывать парламент или сесть за стол переговоров с двумя кандидатами на его кресло — министром иностранных дел Лиз Трасс и бывшим казначеем Риши Сунаком, — чтобы вместе выработать методы облегчения ущерба от роста цен на энергию.

Причём у британцев есть и другие проблемы: например, они занимаются бумажной волокитой, обновляют паспорта и водительские лицензии. «Это не такой уж хаос, как ощущение медленного падения: вещи перестают работать одна за другой», — отмечает профессор Филдинг.

Однако именно новости о росте цен на энергетику усилили чувство грядущей беды, пишет автор статьи. Центральный банк Великобритании ранее предупредил, что инфляция дойдёт до 13%, и поднял ключевую ставку, а также предсказал, что рецессия будет длиться больше года. Но в этот момент и премьер-министр Джонсон, и казначей Захави были на каникулах.

Эту лакуну попытался заполнить бывший премьер-министр Гордон Браун, который предложил, чтобы энергетические компании были временно национализированы, если им не удастся снизить стоимость для потребителя. Но своим заявлением он лишь подчеркнул отсутствие нынешнего лидера партии лейбористов, который тоже был на каникулах.

И кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании не могут сойтись во мнении относительно методов борьбы со сложившимся кризисом. Так, Лиз Трасс хочет сосредоточиться на сокращении налогов, чтобы подстегнуть экономический рост, а Риши Сунак выступает за то, чтобы бороться с инфляцией.

Известный британский финансовый эксперт Мартин Льюис отметил, что нынешний кризис сравним с пандемией. Тогда политики смотрели, как больницы на континенте заполнялись людьми, но ничего не предпринимали.

Тем временем более 100 тыс. человек присоединились к инициативе не платить по счетам за электроэнергию в октябре. Они объясняют, что с такими ценами миллионы британцев погрязнут в долгах, а ещё большее количество останется без отопления зимой. «Позорный провал наших политических лидеров, которые не могут справиться с этим кризисом, всем очевиден», — говорят авторы этой инициативы.

Из-за особенностей политической системы Великобритании премьер-министр меняется не в ходе всеобщих выборов, а внутри партии. В результате получается разрыв между премьер-министрами, то есть правительство практически обезглавлено. «Зияющая дыра в тот момент, когда должен быть решительный премьер-министр», — пишет The New York Times.