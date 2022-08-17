Великобритания играет ключевую роль в размещении передовых частей НАТО и проведении учений на границах России. Как пишет автор The Grayzone, Лондон также отправляет Киеву оружие на миллиарды фунтов, силы специального назначения и добровольцев, чем усиливает напряжённость, хотя западные СМИ утверждают прямо противоположное. И данный процесс начался ещё задолго до «майдана» 2014 года.

Великобритания, обслуживающая интересы США, играет ключевую роль в размещении передовых частей НАТО и проведении учений на границах России, уверен директор Плимутского института исследования проблем мира Ти-Джей Коулз. Как он пишет в статье для портала The Grayzone, в ходе украинского конфликта Британия усиливает напряжение, отправляя Киеву оружие на миллиарды фунтов, силы специального назначения и добровольцев.

Как продолжает автор материала, Соединённое Королевство на протяжении многих лет обучало украинских военнослужащих, начав этот процесс ещё задолго до переворота 2014 года.

«Мы считаем, что Украина как европейская страна в соответствии с действующими договорами должна иметь право присоединиться к ЕС, когда она будет соответствовать критериям по вступлению», — сказал в 2011 году посол в Австрии и постоянный представитель Британии при ООН Ли Тернер. Далее он заявил: «Часть своей карьеры я провёл в Центральной Азии и в Восточной Европе, начиная с 1980 года, когда в качестве гражданского служащего работал в немецком Райндалене в штабе британской Северной армейской группы».

«Мы всегда нервно шутили, что станем мишенью для первой советской оперативно-тактической ядерной ракеты, когда в Европе начнутся боевые действия», — продолжил Тернер. Он также заявил, что Британии следует и дальше сосредотачивать внимание на Украине как на оружии против России: «Украина может иметь большой демонстрационный эффект в регионе. На самом деле, идут разговоры, что, если она добьётся успеха, это изменит всё постсоветское пространство».

Соответственно, пишет автор, если Украина потерпит неудачу, никем не избранным и антидемократическим лидерам в этом регионе будет легче утверждать, что «государственному управлению западного образца здесь нет места».

Тернер с коллегами надеялся подтолкнуть Януковича взять прозападный курс.

«До избрания президента Януковича его часто называли пророссийским. Но это слишком упрощённый подход», — объяснил Тернер.

Он считал, что для ускорения процесса Британия должна стать для Украины въездными воротами, через которые она вступит в НАТО. Необходимо было закрепить эту страну на позициях натовской марионетки, не давая ей при этом преимуществ членства и гарантий коллективной защиты, которыми пользуются все страны альянса.

«Британия может многое сделать, продолжая тесно сотрудничать с Украиной, помогая её вооружённым силам осуществлять реформы, сотрудничать с войсками НАТО и интегрироваться в структуры блока», — сказал Тернер.

Британцы предлагали назначить специального военного советника, наладить языковую подготовку и взаимодействие военно-морских сил. В 2011 году Тернер сделал ещё одно заявление, отметив, что на Украине побывали 17 сотрудников и слушателей Королевского колледжа обороны, а 20 человек из Национального университета обороны Украины посетили Британию. В рамках программы «Партнёрство во имя мира» британские десантники обучали украинских коллег.

Однако, отмечает автор статьи, этого оказалось недостаточно. В 2015 году Британия начала операцию «Орбитал» по обучению украинских военнослужащих. С 2017 по 2020 годы различные правительственные органы, в том числе Министерство иностранных дел и Департамент международного развития, потратили свыше £30 млн из денег налогоплательщиков на так называемый фонд конфликтов, стабильности и безопасности. Наряду с «Орбиталом» этот фонд оказывал содействие специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

В 2021 году Британия пообещала выделить £1,7 млрд на реализацию программы по повышению боеспособности ВМС Украины. В июне того же года военный подрядчик, компания Babcock, подписала трёхсторонний меморандум взаимопонимания с правительствами Британии и Украины о восстановлении военно-морских баз последней.

В августе 2021 года журнал Soldier сообщил, что британские войска «проводят совместное обучение с украинскими коллегами в рамках многонациональной программы, к которой привлечены военнослужащие из Канады, США и Швеции». Автор статьи рассказал, как личный состав проводил учения с боевой стрельбой совместно с 54-й механизированной бригадой ВСУ, которая «неоднократно бывала в неспокойном Донбассе».

Комментируя учения «Казацкая булава», подполковник Аласдар Хемпенстолл из 4-го батальона Королевского полка Шотландии так сказал о своих подчинённых: «Они ознакомились с тем, как действуют украинцы в боевых условиях, а также получили представление об их культуре и истории».

В начале 2022 года Корпус быстрого реагирования союзников во главе с Британией завершил своё годичное пребывание в роли штаба боевых сил НАТО. Его учебные команды были позже отправлены в Эстонию и на Украину. Корпус также сотрудничает с многонациональным корпусом «Юго-Восток» под руководством Румынии.

В марте текущего года Министерство обороны Британии заявило, что Лондон развернул в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre, которая состоит из РЛС и пусковых установок на базе грузовиков. Он также направил туда 100 человек личного состава. Обслуживанием комплексов занимаются военнослужащие из 16-го артиллерийского полка. Остальной личный состав полка находится на базе Бейкер-Бэррэкс на острове Торни в Ла-Манше в готовности к переброске в Польшу. На Украину также поставляется высокоскоростной ПЗРК Starstreak.

В сентябре 2021 года личный состав Министерства обороны провёл встречу с Национальной гвардией Украины, которая является формированием ВСУ и объединяет скандально известные батальоны неонацистских активистов и уголовных элементов. Заместитель руководителя операции «Орбитал» подполковник Энди Кокс заявил: «Мы начнём эту работу с привлечением представителей Национальной гвардии Украины к учебной деятельности, которую уже осуществляют британские инструкторы в ряде частей Вооружённых сил Украины». Автор статьи отмечает, что данная информация в Британии была засекречена, но её разместили на сайте Нацгвардии Украины, из-за чего министерство обороны было вынуждено давать опровержения.

В феврале 2022 года боевая группа из состава пехотного полка «Королевские валлийцы» покинула свою базу в Германии и была переброшена в Эстонию в рамках операции Iron Surge. Среди прочего туда отправились боевые машины пехоты Warrior и танки Challenger 2. К учениям также привлекли боевую группу 1-й авиационной бригады армейской авиации. Министр обороны Британии Бен Уоллес тогда заявил: «Вместе с нашими союзниками по НАТО мы развёртываем войска и технику на суше, в море и в воздухе, чтобы укрепить оборону Европы в ответ на наращивание российской военной группировки на границе Украины». Затем он добавил, что деэскалация и дипломатия в такой обстановке остаются единственным путём, однако сам тем временем продолжил нагнетать напряжённость и срывать любые попытки договориться об урегулировании.

Также в феврале появилось сообщение, что группа ветеранов САС, воевавших в Афганистане и Ираке, получает деньги от одной неназванной частной компании через неназванную европейскую страну. В состав этой группы вошли уоррент-офицеры, сержанты, капралы и снайперы. Эти ветераны умеют обращаться с ПТУР Javelin и ПЗРК Stinger, а это свидетельствует о том, что они будут обучать украинцев их боевому применению. Кроме того, у американской группы специальных операций и у САС есть план эвакуации высокопоставленных украинских политиков, включая Зеленского.

Спустя месяц четыре британских солдата самовольно отправились воевать с русскими. Вслед за этим командование официально запретило военнослужащим ездить на Украину. В апреле Британия приняла украинскую делегацию на полигоне Солсбери-Плейн. 3-я дивизия сухопутных войск и морские пехотинцы продемонстрировали заместителю министра обороны Владимиру Гаврилову «различные образцы техники и варианты оказания дальнейшей военной поддержки, включая оборонительные ракетные системы и бронированные машины повышенной проходимости».

Парламентский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи подтвердил, что для Украины будет произведено 120 бронемашин и что украинских военных обучат их использованию в Британии. Спецназ прибыл под Киев, чтобы обучить 112-й украинский батальон применению противотанковых ракет NLAW. Чуть позже появились сообщения, что примерно 20 специалистов САС по диверсионным действиям прибыли во Львов. А эскадрилья САС находится в Польше, где обучает украинцев осуществлению диверсий.

По информации СМИ, в мае Британия отправила на Украину 4000 NLAW, неизвестное количество ракет Javelin, 3000 комплектов бронезащиты, 2000 касок и 4000 ботинок. Через натовские страны туда же были отправлены тысячи гранат, противопехотных мин направленного действия, тяжёлые пулем`ты, снайперские винтовки и 66-миллиметровые противотанковые орудия. К концу того же месяца британские налогоплательщики отдали Украине £2,8 млрд в рамках так называемых программ помощи и поставок военной техники, в том числе 6500 противотанковых ракет.

В июне резервисты из состава британского 4-го батальона Мерсийского полка провели совместную боевую подготовку с бригадой литовской армии «Железный волк». В учениях приняли участие 3500 военнослужащих из 14 стран, в том числе с Украины. 1-й полк армейской авиации предоставил четыре вертолёта Wildcat. Заместитель министра Хиппи сказал: «Британия планирует направить 1050 военнослужащих для обучения Вооружённых сил Украины. Согласно оценкам, 900 человек будут отвечать собственно за программу обучения».

Сегодня британское правительство и средства массовой информации открыто призывают добровольцев убивать и погибать на Украине, хотя возвращающиеся оттуда молодые люди рассказывают, что их там используют в качестве «камикадзе». Согласно сообщениям СМИ, к июню на Украине воевало 20 тыс. добровольцев, причём 3000 из них — британцы. До 80% проходят через так называемый грузинский легион, который подчиняется украинскому военному командованию. Предположительно, именно там добровольцы проходят проверку и отбор.