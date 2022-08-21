ABC News: на фоне активных обстрелов в районе ЗАЭС США отправляют Киеву очередную военную помощь на $775 млн

Вашингтон объявил о предоставлении Киеву очередного масштабного пакета военной помощи на сумму $775 млн, сообщает ABC News. Как отмечает канал, эта новость появилась на фоне продолжающегося противостояния в Запорожье, где проводимые Украиной активные артобстрелы местной атомной электростанции заставляют многих опасаться потенциальной катастрофы.
США объявили об очередном масштабном пакете военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов. Он будет включать дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и 16 новых гаубиц. Кроме того, впервые Пентагон отправляет 15 разведывательных беспилотников ScanEagle для лучшего выявления российских целей.
Об этом очередном пакете военной помощи стало известно на фоне того, как противостояние в Запорожье продолжается. Активные артобстрелы близ крупнейшей атомной электростанции Украины вызывают у многих людей страх потенциальной катастрофы.
Канал ABC News находился там, когда сотни украинцев бежали оттуда.
БРИТТ КЛЕННЕТТ, корреспондент ABC News: Нам сказали, что будет огромная вереница автомобилей, прибывающих с территорий, занятых русскими. И вот они. Люди берут с собой всё, что можно, чтобы попасть в безопасное место.
Президент Украины Зеленский встретился с генсеком ООН, который заявил, что территория вокруг электростанции должна быть демилитаризована.
АНТОНИУ ГУТТЕРЕШ, генеральный секретарь ООН: Срочно необходимо соглашение о восстановлении Запорожской (АЭС. — ИноТВ) как чисто гражданской инфраструктуры для обеспечения безопасности этой территории.
В телефонном разговоре между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном обе стороны договорились о скорейшем проведении на электростанции независимой инспекции со стороны Международного агентства по атомной энергии, которая оценит реальную ситуацию на месте событий.
Украинские официальные лица распространили видео с российским транспортом внутри АЭС, обвинив Россию в использовании электростанции в качестве военной базы. Каналу ABC News не удалось подтвердить дату, когда было снято это видео.
Зеленский пообещал вернуть контроль над этой электростанцией. Между тем Украина предупредила о том, что Россия намеревается отключить АЭС от украинской электросети и перенаправить электроэнергию в свою собственную сеть.
Сейчас принадлежащая российскому государству энергетическая компания «Газпром» заявила, что в конце месяца перекроет свой газопровод на три дня, оказывая таким образом давление на европейские страны, зависящие от этого топлива.
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