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BFM TV: Путин и Макрон договорились об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Материал представлен в переводе ИноТВ
После трёхмесячного перерыва президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели новую беседу по телефону, в ходе которой согласились, что обстрелы территории Запорожской АЭС могут привести к «масштабной катастрофе». Лидеры двух государств договорились о посещении предприятия миссией МАГАТЭ на условиях, согласованных между Украиной и ООН, передаёт BFM TV.

Их последняя беседа состоялась 18 мая. Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели днём телефонный разговор длительностью одни час пятнадцать минут. Во время него оба лидера признали опасность, которая угрожает Запорожской АЭС.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий.
 
На протяжении многих недель Москва и Киев обвиняют друг друга в обстреле этой станции, которая расположена на юге Украины. Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились, что в ближайшие дни предприятие посетит миссия МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии, — которую возглавят США. Эксперты приедут на АЭС со стороны территории, которую контролируют украинские власти, — проезд по территории, занятой российскими войсками, не обсуждался.
 
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА: Президент республики поддержал скорейшее направление миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных между Украиной и ООН. Президент Российской Федерации уведомил президента республики о своем согласии на развертывание этой миссии.
 
Для направления миссии необходимо, чтобы соблюдались все условия безопасности. Такие образом, для развёртывания необходимо прекращение военных действий. До этого в ближайшие дни Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут ещё одни переговоры.
 
Дата выхода в эфир 19 августа 2022 года.
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источник
BFM TV Франция Европа
теги
АЭС Владимир Путин МАГАТЭ миссия переговоры Россия Украина Франция Эммануэль Макрон
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