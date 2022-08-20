BFM TV: Путин и Макрон договорились об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

После трёхмесячного перерыва президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели новую беседу по телефону, в ходе которой согласились, что обстрелы территории Запорожской АЭС могут привести к «масштабной катастрофе». Лидеры двух государств договорились о посещении предприятия миссией МАГАТЭ на условиях, согласованных между Украиной и ООН, передаёт BFM TV.

Их последняя беседа состоялась 18 мая. Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели днём телефонный разговор длительностью одни час пятнадцать минут. Во время него оба лидера признали опасность, которая угрожает Запорожской АЭС.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий.

На протяжении многих недель Москва и Киев обвиняют друг друга в обстреле этой станции, которая расположена на юге Украины. Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились, что в ближайшие дни предприятие посетит миссия МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии, — которую возглавят США. Эксперты приедут на АЭС со стороны территории, которую контролируют украинские власти, — проезд по территории, занятой российскими войсками, не обсуждался.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА: Президент республики поддержал скорейшее направление миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных между Украиной и ООН. Президент Российской Федерации уведомил президента республики о своем согласии на развертывание этой миссии.

Для направления миссии необходимо, чтобы соблюдались все условия безопасности. Такие образом, для развёртывания необходимо прекращение военных действий. До этого в ближайшие дни Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут ещё одни переговоры.