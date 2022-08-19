Judging Freedom: Путин не будет бомбить Киев, потому что уважает религиозное и культурное наследие

Путин не будет бомбить Киев, потому что русские чтили и чтут религиозное и культурное наследие, заявил в интервью каналу Judging Freedom бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрерор. По мнению эксперта, президент России изначально никогда к этому не стремился, а наоборот, пытался договориться с украинцами.

Один из наших зрителей спрашивает, почему бы Путину просто не вернуть Киев в каменный век своими бомбардировками?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Да потому, что, во-первых, Киев — это древний город с давним и важным религиозным и культурным наследием, которое россияне всегда чтили и чтут. Все великие русские композиторы и поэты, все значимые люди проводили лето на Украине. Все они приезжали в Киев. Во многих смыслах, это практически Иерусалим для огромного числа русских православных христиан, поэтому он не собирается этого делать.

Во-вторых, ему этого никогда не было нужно. Всё это — большая ложь, которая была провозглашена на раннем этапе, что «Путин хочет восстановить Российскую империю». Нет! Никто не хочет взять и почитать, что написано в Минских соглашениях.

Чего хотели россияне? Они хотели, чтобы к русскоязычным, то есть к русским, проживающим на востоке Украины, украинцы относились как к равноправным партнёрам. Они хотели, чтобы один из украинцев позволил им говорить на своём языке, жить в своих общинах, и русские хотели независимости, фактической независимости (автономии) для двух республик на востоке и их признания Украиной. Я думаю, что украинцы пошли бы на это, но мы установили там правительство, которое потакает нашим требованиям, и мы хотели войны, думая, что так или иначе измотаем Россию.

Дата выхода в эфир 19 августа 2022 года.