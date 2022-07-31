Полковник Макгрегор: деньги на военную помощь Украине большей частью оседают в США

Значительная часть средств, выделяемых Киеву в качестве военной помощи, в итоге оказывается в карманах Пентагона как «компенсация» за переброску техники в Европу, а после этого попадает к американскому ВПК, заявил в интервью каналу Judging Freedom бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрерор. Между тем, как полагает Макгрегор, Америка и так помогает Украине чересчур активно — ведь на её территории по-прежнему находится «слишком много» американцев.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Мы под видом подрядчиков предоставили Украине кое-какую живую силу — включая, например, экипажи для HIMARS, наших высокомобильных ракетных систем. И это известно — большую часть этой работы делают «подрядчики» из НАТО. Известно и то, что там есть люди, которые под видом «подрядчиков» занимаются планированием войсковых операций и организацией войск. Но все эти усилия терпят крах, и они не помогут.

Вы всё говорите «под видом» — хотите ли вы этим сказать, что там находятся военнослужащие регулярных американских войск без знаков различия?





ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, в этой стране есть американцы — и их там слишком много.

И они без знаков различия?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я не знаю, какую форму одежды они носят, я же ведь не там сейчас. Я хочу сказать, что американскому народу никто не рассказывает о том, что на Украине, в зоне боевых действий находятся американцы. А британцам никто не рассказывает о том, что на Украине, в зоне боевых действий, присутствуют британские солдаты и офицеры.





Но это же неправильно! Если они имеют знаки различия, они являются боевой единицей, и американская публика должна об это знать. А если знаков различия у них нет, то к ним не применяется Женевская конвенция — и тогда это вообще безумие, ведь выходит, что молодых людей подставляют под расстрел на месте за шпионаж, ведь именно так с ними поступят, если у них не будет заметных знаков различия на форме. Это же ведь самые азы положений военных законов об униформе, их все знают.





ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да.

А если Джо Байден отправил в зону боевых действий американские войска и теперь думает, что благодаря отсутствию знаков различия или же из-за того, что они лишь, как я понимаю, показывают украинцам, как им обстреливать россиян при помощи предоставленной им техники, ему не придётся это разъяснять американской публике, его ждёт неприятный сюрприз.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: А у нас ведь подобное уже было, Джадж — как вы и сами прекрасно знаете, в пятидесятые и начале шестидесятых, до того, как мы официально вмешались во Вьетнамскую войну, в зоне боевых действий находились наши «советники».

Да, помню такое — прямо в голове слышу голос Кеннеди, как он называет их «советниками. Мне тогда тринадцать было.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: И здесь происходит что-то аналогичное, и никто из нас — я уж точно — не знает, сколько там конкретно людей. Мы знаем лишь, что они там и что они помогают украинцам планировать, организовывать и проводить операции, а также оказывают поддержку при помощи высокотехнологичного оружия. А ещё мы напрямую передаём украинцам разведданные, собранные из космоса нашими спутниками, и обеспечиваем им связь при помощи тех же спутников. Всё это делается, а объявления войны не было. А в конгрессе и сенате даже нет особой склонности считать, что нам это всё следует делать.





Но, как мне кажется, здесь нельзя сводить глаз с денег. Там миллиарды долларов — куда они идут? Большая часть — не на Украину. Большая часть денег оседает у Пентагона в качестве компенсации вооружённым силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу. А после этого эти деньги переходят уже к ВПК, к подрядчикам, которые и обеспечивают новую технику на замену переброшенной. А это ведь те люди, которые жертвую деньги и помогают политикам, сидящим на Капитолийском холме. Иными словами, весь этот замкнутый круг обогащает тех, кто важен для этого холма в плане следующих выборов. Это всё жульничество.

Дата публикации 28 июля 2022 года.