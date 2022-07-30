Judging Freedom: полковник Макгрегор предрёк Германии смену правительства и урегулирование отношений с Россией

К концу этого года канцлер ФРГ Олаф Шольц и его правительство уйдут в отставку, считает бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. В своём интервью для Judging Freedom Макгрегор заявил, что причиной отставки станет резкое снижение уровня жизни немцев. По мнению Макгрегора, новое правительство ФРГ возьмёт курс на урегулирование отношений с Россией.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Вчера я говорил по телефону со своими друзьями из Германии. Ситуация там очень критична. Они не только столкнулись с возможностью иметь недостаточное количество газа для снабжения экономики — помните, что мы уже говорим не только об отоплении зимой, мы говорим о возможности добывать аммиак, чтобы производить удобрения для сельскохозяйственных культур, мы говорим о нехватке всех типов продовольствия, направляющихся из Белоруссии, из России и Украины в Германию.

Немецкий уровень жизни находится под серьёзной угрозой. Я считаю, что к концу года наш друг Олаф Шольц, его министр экономики мистер Хабек, министр иностранных дел Бербок — все они уйдут. У Германии будет новое правительство. Я не знаю, что это правительство будет делать, но мне кажется, что они будут говорить следующее: «Мы должны достичь урегулирования с Россией, нам нужен мир с Россией. Должна быть прочерчена новая линия, территориальная реальность должна быть признана. Мы не хотим этого делать, но, как сказал в своё время Шарль де Голль, есть два пункта, которые все в Европе должны помнить. Первый: США не живут в Европе. Второй: Великобритания — это остров».

Другими словами, Европе нужно будет найти свой способ двигаться вперёд. Потому что если они будут полагаться на США, то Вашингтон легко может позволить им страдать на протяжении долгого времени.

Дата выхода в эфир 28 июля 2022 года.