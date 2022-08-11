Полковник Макгрегор: США последние 10 лет настраивали Украину против России

11:58
Тарпищев высказался о поражениях Медведева и Рублёва на турнире в Монреале
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражения Даниила Медведева и Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монреале.
11:57
МИД России: суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а на Запад
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.
11:48
Латвийский парламент объявил Россию «поддерживающим терроризм государством»
Латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
11:45
Лукашенко призвал ответить на лишение Белоруссии доли в порту Клайпеды
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять меры в связи с тем, что республика была фактически лишена собственности в клайпедском порту Литвы.
11:45
В МИД России назвали фейком сообщения о добровольцах КНДР для участия в спецоперации
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации — это фейк.
11:42
Metaratings: ЦСКА примет решение о будущем нападающего Гайча на следующей неделе
Московский ЦСКА пока не принял решения о будущем нападающего Адольфо Гайча.
11:37
В МИД России назвали обстрелы Киевом Запорожской АЭС актом ядерного терроризма
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.
11:37
МИД России: передача Украине от США данных частных спутников ведёт к милитаризации космоса
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что США предоставляют Украине разведывательную информацию, также используются данные частных спутников.
11:36
Число раненых при обстреле ВСУ пивзавода в Донецке возросло до четырёх
Начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела ВСУ пивзавода в Донецке возросло до четырёх.
11:28
В МИД России заявили о попадании поставленного Киеву западного оружия на чёрный рынок
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что западное оружие, поставляемое на Украину, уже заполонило чёрный рынок.
11:24
Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ: они ведут себя как девочки
Сербский экс-футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович раскритиковал легионеров, покинувших клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне политической ситуации в мире.
11:16
В МЭА дали прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году
Международное энергетическое агентство подготовило доклад, в котором дан прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году.
11:11
Минцифры России предложило снизить ставку по льготной IT-ипотеке с 5 до 3%
Минцифры России предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%.
11:08
Гендиректор «Црвены Звезды»: всегда готовы играть с российскими командами
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о готовности провести ещё один матч с российской командой.
11:05
Роспотребнадзор: «дельтакрон» не влияет значимо на эпидобстановку в России
Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что вариант коронавируса «дельтакрон» не влияет значимо на эпидобстановку в России.
11:02
В России за сутки выявили 25 815 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 25 815 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 23 771.
11:01
За сутки в России госпитализировали 2525 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 2525 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 2666 пациентов с COVID-19.
10:59
Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ десантниками
Минобороны России показало кадры боевой работы российских десантников в ходе разведывательно-поисковых действий.
10:57
В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что Пирло полностью доверяет Оздоеву
Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурат Акын сообщил, что главный тренер команды Андреа Пирло доверяет российскому полузащитнику Магомеду Оздоеву.
10:54
В России подтверждено шесть случаев «дельтакрона»
Шесть случаев «дельтакрона» обнаружено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
10:51
Рогов: ПВО отразила атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС
Система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
10:48
Politico: Зеленскому стоит признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы признать правоту организации Amnesty International, выпустившей доклад о преступлениях ВСУ.
10:44
Transfermarkt: Дзюба может перейти в «Краснодар» в случае ухода Кордобы
Российский нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.
10:32
WBA утвердила Рамиреса в качестве следующего соперника Бивола
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) утвердила обязательный поединок за титул в полутяжёлом весе между чемпионом россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом мексиканцем Хильберто Рамиресом.
10:23
Вакцина «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом России
Вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом России. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
10:19
В Турции заявили, что судно с зерном не смогло выйти из Черноморска из-за непогоды
Судно с зерном, выход которого планировался в четверг, 11 августа, из украинского порта Черноморск, не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды.
10:15
Капелло назвал скучноватым матч «Реал» — «Айнтрахт»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» не очень интересным.
10:13
В Тверской области число лесных пожаров уменьшилось более чем на 40% в 2022 году
В Тверской области количество лесных пожаров снизилось на 42%, а площадь, пройденная огнём, уменьшилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
10:13
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin
Российская хакерская группировка Killnet подтвердила взлом внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и опубликовала данные сотрудников.
10:08
В Улан-Удэ проведут проверку по факту публикации депутатом видео с ездой по берегу Байкала
Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ проведёт проверку по факту публикации парламентарием Александром Мельниковым видео, снятого во время езды по берегу Байкала.
09:57
Фигуристка Нугуманова перешла в группу танцев на льду
Тренер по танцам на льду Елена Соколова сообщила, что фигуристка Елизавета Нугуманова, тренировавшаяся в группе одиночного катания под руководством Евгения Рукавицына, перешла в её группу.
09:51
Юрист оценила предложение ужесточить наказание за прилюдные действия сексуального характера
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах.
09:44
Циципас проиграл 82-й ракетке мира на старте турнира в Монреале
Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Монреале.
09:42
INFOLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт
Согласно материалам аналитического агентства INFOLine, Россия в первом полугодии могла увеличить поставки продовольствия на внешние рынки на 20—22% в годовом выражении.
09:31
Источник: агент Мораты провёл успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
09:23
В Молдавии заявили о подписании контракта на аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом»
Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».
09:13
Специалист по лечению пищевых расстройств рассказал, как избежать набора веса
Специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко рассказал, как избежать избыточного веса.
09:12
Медведев высказался об игре Кирьоса после поражения в первом матче турнира в Монреале
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением об игре австралийца Ника Кирьоса.
09:12
В ХМАО предупредили о дождливой погоде с грозой
Согласно данным Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, в пятницу и субботу, 12 и 13 августа, прогнозируется дождливая погода с грозой и ветром до 17 м/с.
09:10
«Известия»: МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Как пишут «Известия», такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму.
08:56
Президент МОК Бах: мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.
08:50
Захарова прокомментировала призыв главы МИД Британии Трасс к Китаю
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс к Китаю.
08:42
Серена Уильямс проиграла Бенчич во втором круге теннисного турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.
08:40
Многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности представят на форуме «Армия-2022»
Многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представит на форуме «Армия-2022».
08:30
«Спартак» расторг контракт с полузащитником Хендриксом
«Спартак» и полузащитник Йоррит Хендрикс достигли соглашения о расторжении контракта.
08:23
Минобороны Белоруссии рассказало об инциденте с возгоранием под Гомелем
Минобороны Белоруссии прокомментировало сообщения о якобы взрывах и вспышках в районе аэродрома Зябровка под Гомелем на юге страны.
08:14
Рублёв уступил Эвансу во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале
Россиянин Андрей Рублёв не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале.
08:13
В ДНР сообщили, что в Донецке ребёнок подорвался на противопехотной мине
Ребёнок пострадал в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке.
08:08
Представители отельного бизнеса рассказали, как спортивные мероприятия развивают туризм
Представители отельного бизнеса отмечают существенное влияние спортивных мероприятий на развитие туризма. По данным гостиничного комплекса «Имеретинский», в Сочи спрос в даты соревнований на 30% выше по сравнению с соседними датами без больших групповых заездов.
07:51
Замглавы Херсонской области Губарева заявила о возвращении жителей обратно с Украины
Выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины, сообщила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.