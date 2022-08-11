Полковник Макгрегор: США последние 10 лет настраивали Украину против России

США только и делали, что настраивали Украину против России с 2012 года, вооружали украинские войска и пытались максимально навредить России, а теперь удивляются, заявил в интервью каналу Judging Freedom бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрерор. Между тем, как считает Макгрегор, удивляться тут нечему.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Мы с 2012 года всерьёз наращивали Вооружённые силы Украины, и уж совершенно точно — после 2014 года, когда украинцы стали самой большой армией, связанной с НАТО. Она была хорошо оснащена и хорошо обучена. Всё делалось для того, чтобы бросить вызов российскому контролю над Крымом и в конечном итоге создать угрозу для России, что мы — и я говорю «мы» в общих чертах, имея в виду администрацию (президента США. — ИноТВ) с 2014 года, — рассматривали как отвечающее нашим интересам и что нам было выгодно сделать Россию уязвимой перед угрозами и сделать их (россиян. — ИноТВ) несчастными.

И единственное, что я когда-либо слышал с тех пор, как это началось, было: «Наша цель — навредить России, ослабить её». А затем они позднее добавили: «Ослабить её, чтобы она никогда больше не могла делать то, что она делает снова на Украине».

Итак, отвечая на Ваш вопрос, я не думаю, что какие-либо из этих вопросов были рассмотрены, и я думаю, что Вашингтон удивлён. Я не знаю почему, но они удивлены, что всё получилось именно так, как получилось.

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года.