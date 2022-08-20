American Conservative: Вашингтону стоит думать своей головой — а не методичками Киева

Киев с самого начала российской спецоперации на Украине активно ведёт информационную войну, набрасываясь на любые источники, которые публикуют неудобные для него факты, пишет на страницах American Conservative политолог и экс-советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу. По мнению Бэндоу, это можно понять — но США вместе с тем нужно, принимая решения, опираться на факты и думать о собственных интересах, а не о том, что хочет украинское правительство.

Боевые действия на Украине продолжаются почти шесть месяцев — и точно сказать, какова сейчас обстановка на фронте, практически невозможно: хотя российские войска в последние месяцы постепенно продвигались в Донбассе и на данный момент занимают около пятой части украинской территории, Киев и его союзники регулярно «грозят контрнаступлениями», утверждая, что Москве не хватает личного состава, пишет в своём материале для American Conservative научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Как отмечает Бэндоу, и по поводу потерь, и о том, насколько большое влияние оказали на ход боевых действий поставки Украине высокотехнологичного западного оружия, и насчёт того, какие перспективы вырисовываются перед обеими сторонами конфликта, звучали и звучат «противоречивые заявления».

Разумеется, в любом конфликте участники будут пытаться обмануть соперника: не зря премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль говорил, что «в военное время правда столь драгоценна, что её должны охранять караулы лжи», подчёркивает автор. Однако правительства нередко лгут и своим собственным гражданам — как это неоднократно делал и Вашингтон, констатирует автор. Так, практически все заявления, которыми администрация Джорджа Буша — младшего оправдывала вторжение в Ирак, в итоге оказалось фальшивками; до этого американские лидеры вместе с союзниками распространяли ложь о различных зверствах, дабы убедить граждан в необходимости интервенций в тот же Ирак и Югославию; администрация Рейгана сделала целый ряд ничем не обоснованных заявлений после того, как американцы сбили в 1988 году в Персидском заливе иранский лайнер; а администрация Линдона Джонсона, воспользовавшись сомнительными утверждениями о нападении Северного Вьетнама на американские войска, добилась принятия так называемой «Тонкинской резолюции», которая в итоге привела к Вьетнамской войне, унёсшей жизни 58 тыс. американцев, перечисляет Бэндоу.

По мнению политолога, Украина рассматривает информационную сферу как «отдельное поле боя» — и поэтому практически все заявления Киева нельзя принимать на веру. «Фальшивые истории о героических подвигах и ничем не подкреплённые цифры российских потерь стали важнейшими элементами стратегии Украины, — разъясняет автор. — Это нисколько не удивляет — но важно, чтобы американские лидеры принимали решения, основываясь не на методичках Киева, а на фактах».

На данный момент Вашингтон и европейские столицы, по всей видимости, сходятся в том, что насколько долго будут продолжаться боевые действия и какими будут их цели, определять должен именно Киев; что союзники будут принимать любые решения по поводу Украины только по результатам обсуждения с правительством страны; и что США и Европа будут делать всё, о чем это правительство попросит, пишет автор. А между тем, американские власти обязаны выстраивать политику, исходя из интересов американского же народа, и отдавать такие решения на откуп правительству другой страны им нельзя, напоминает аналитик. К несчастью, Вашингтон очень часто поступает ровно наоборот: например, в конце 80-х годов прошлого века он позволил албанцам втянуть США в партизанскую войну, которая шла тогда в Косово, а в 90-е благодаря стараниям американцев восточноевропейского происхождения страна взяла курс на расширение НАТО вплоть до границ России в нарушение многочисленных обещаний, данных ранее Москве, отмечает Бэндоу. Недавнее ближневосточное турне президента США Джо Байдена показало, что демократы в этом смысле не отстают от республиканцев — ведь они дают Саудовской Аравии и Израилю определять курс Америки в регионе, подчёркивает политолог.

Но делать аналогичные ошибки на Украине Вашингтон не может: хотя Киев и «заслуживает поддержки», американские лидеры должны смотреть на цели украинского правительства сквозь призму интересов США, убеждён Бэндоу. К примеру, если бы Америка выполнила озвученное Зеленским в самом начале боевых действий требование о создании бесполётной зоны над Украиной, это по сути стало бы объявлением войны Москве, поскольку Вашингтону пришлось бы сбивать российские самолёты, поясняет он. То же касается и вступления Украины в НАТО: страна ещё не принята в альянс лишь потому, что американские чиновники признали, что её присутствие в нём не имеет никакого значения для будущего США и уж точно не может считаться важнейшей задачей, ради которой Вашингтон может пойти на риск войны с ядерной державой; членство Киеву в своём «безрассудстве» обещала лишь администрация Буша — младшего, выступая при этом против воли практически всех остальных союзников по альянсу, но позже Вашингтон решил встать на более ответственный путь, пишет аналитик.

Как отмечает Бэндоу, Зеленский призывал Вашингтон объявить Россию «государством-спонсором терроризма», однако никаких терактов Москва не совершает, а по «жестокости» и «агрессивности» ей, к примеру, не уступает та же Саудовская Аравия, которая при помощи поставленного США оружия убила и лишила крова и пропитания тысячи йеменцев. От Европы украинский лидер требует закрыть въезд для российских туристов — но такой шаг ничем Киеву не поможет и лишь поспособствует изоляции россиян и укреплению контроля властей страны над населением, предупреждает политолог.

Вашингтону нужно самому определять, какую поддержку он готов оказывать Украине и какие цели он при этом должен преследовать — Киев, разумеется, волен провозглашать любые целевые установки, но Америка и Европа их поддерживать вовсе не обязаны, уверен Бэндоу. Так, например, недавно Зеленский заявил, что если Москва проведёт на занятых её войсками территориях референдумы о присоединении к России, он откажется от мирных переговоров, а вместе с ним это сделает и Запад; однако бесконечная опосредованная война ради сохранения каждой пяди украинской земли в интересы западных стран отнюдь не входит, рассуждает автор. «Да и вообще, если это требование будет выполнено, следом Зеленский попросит чего-то ещё более весомого. А что если он объявит о планах вторгнуться в Россию, аннексировать Санкт-Петербург и захватить Москву, дабы принудить Путина к миру? Станут ли Вашингтон и НАТО давать деньги и оружие на претворение в жизнь такой инициативы?», — вопрошает политолог.

Ключевой интерес США на Украине заключается в том, чтобы помочь стране сохранить независимость и суверенитет, но это не означает, что союзники при этом обязаны предотвращать любые территориальные потери Киева — и уж тем более они не заинтересованы в возвращении ему контроля над землями, утраченными в 2014 году, полагает автор. Украина может сколько угодно хотеть, чтобы Америка шла таким курсом, однако продолжение боевых действий является угрозой для США, поскольку создаёт риск эскалации конфликта и расширения его географии, считает аналитик.

Между тем, чтобы определять курс, чиновникам в Вашингтоне необходимо иметь как можно более качественную информацию, и каким бы оправданным ни было сочувствие к Украине, оно не должно заслонять факты, отмечает Бэндоу. К примеру, на Западе практически повсеместно был закрыт доступ к «пророссийским» источникам информации, а рядовые пользователи различных ресурсов за публикации в пользу Москвы объявляются «пропагандистами» и получают баны — но, пусть полагаться на информацию от них было бы «глупо», сознательный настрой информационного поля на предвзятость по отношению к Киеву смысла тоже не имеет, пишет политолог.

И тем не менее, США и союзники особым желанием защищать правду не горят, констатирует автор. В частности, когда американский канал CBS опубликовал на своём сайте специальный репортаж, где упоминалось, что большая часть военной помощи, поступающей Киеву от Запада, в итоге не доходит до получателей из-за коррупции, на журналистов тут же обрушился шквал критики, и репортаж в итоге просто удалили — а разгневанный Киев потребовал провести внутреннее расследование и определить, кто и почему снял этот ролик, будто бы американские репортёры должны отвечать перед украинскими властями, напоминает Бэндоу. Аналогично был воспринят и доклад организации Amnesty International, подтвердивший, что украинские вооружённые силы используют гражданское население в качестве «живого щита»: Киев и его союзники сразу же «пошли в наступление» на организацию, и той пришлось защищаться, подчёркивает политолог.

Данные о других нарушениях международного права со стороны Украины — включая разбрасывание противопехотных мин в Донбассе — продолжают поступать, но почти сразу же объявляются «дезинформацией в пользу Кремля», а любой, кто её распространяет, нарекается «шестёркой» Москвы, сетует автор. «Энергичность украинской пропаганды, направленной на то, чтобы устранить любые вопросы по поводу поведения Киева, не удивляет. И всё же политикам в США и союзных им странах необходимо сопротивляться попыткам Украины заменить неприятные факты удобными для себя фантазиями, — подытоживает Бэндоу. — Вашингтону нужна самая точная информация, дабы защитить американских граждан. И именно о них, а не о правительстве Зеленского, должна в первую очередь заботиться администрация Байдена».