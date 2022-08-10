«Русские намного умнее»: Associated Press об ответе RT и Sputnik на западную цензуру

После начала российской спецоперации на Украине ЕС запретил вещание на своей территории «рупоров российской пропаганды» RT и Sputnik, которые якобы распространяли дезинформацию. Однако, как пишет Associated Press, русские оказались намного умнее и научились обходить блокировки. Появилось множество сайтов, продвигающих контент, для маскировки которого используется ребрендинг. Кроме того, «прокремлёвские» материалы начали появляться на сайтах, которые до недавнего времени не были замечены в связях с Россией.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года Европейский союз запретил вещание на своей территории крупнейших рупоров российской пропаганды — RT и Sputnik, распространяющих дезинформацию о войне.

Прошло полгода, и мы видим, что русские научились обходить блокировки: появилось множество сайтов, продвигающих этот контент. Для маскировки используется ребрендинг. Часть обязанностей по распространению пропаганды была переложена на дипломатов, а прокремлёвские материалы появляются на сайтах, которые до недавнего времени не были замечены в связях с Россией.

Нью-йоркская компания NewsGuard изучает и отслеживает дезинформацию в интернете. Эксперты организации обнаружили 250 веб-сайтов, активно распространяющих российскую дезинформацию о войне, и за последние месяцы этот список пополнился десятками новых.

На этих сайтах утверждается, например, что ВСУ инсценировали российские удары по гражданским целям, чтобы заручиться поддержкой мирового сообщества; говорится про фейковые публичные выступления Владимира Зеленского; а также сообщается о преступлениях, совершённых украинскими беженцами в Германии и Польше.

Некоторые из этих сайтов позиционируют себя как независимые аналитические центры или новостные издания. Почти половина из них на английском, остальные — на французском, немецком и итальянском. Многие из них появились задолго до войны, и ничто не говорило о связи этих ресурсов с Кремлём, но в какой-то момент они начали активно транслировать позицию Москвы.

«Возможно, они создают так называемые спящие сайты», — считает один из основателей NewsGuard Гордон Кровиц. Такие сайты нужны для проведения кампаний по дезинформации.

Большую часть времени они выжидают, увеличивая аудиторию за счёт безобидного или отвлечённого контента, а в нужный момент переключаются на пропаганду и дезинформацию.

Анализ NewsGuard показал, что большая часть дезинформации о конфликте на Украине распространяется Россией, но встречаются и проукраинские фейки — например история о лётчике-асе, Призраке Киева, которая оказалась городской легендой.

YouTube, TikTok и Meta*, которой принадлежат Facebook** и Instagram***, пообещали ограничить на территории ЕС доступ к контенту RT и Sputnik на своих платформах, однако исследователи отмечают, что иногда для обхода ограничений достаточно лишь опубликовать материал с другого аккаунта.

Исследователи Европейского Ситуационного центра по борьбе с дезинформацией обнаружили, что некоторые видеоролики RT публикуются в социальных сетях от другого имени с изменёнными логотипами. В некоторых случаях логотипы RT просто удаляются, после чего видео появляется на YouTube-канале, не попадающем под ограничения ЕС.

Феликс Картт, старший советник британской общественной организации Reset, считает, что более жёсткая модерация в соцсетях усложнила бы для России обход блокировок. Reset финансировала работу Ситуационного центра по борьбе с дезинформацией, при этом эксперты организации считают, что соцсети могут вредить демократическому дискурсу.

«Вместо того чтобы наладить эффективную систему модерации контента, они латают то и дело возникающие дыры, через которые выплёскивается кремлёвская пропаганда», — объясняет Картт.

На момент публикации мы не получили от YouTube комментариев по ситуации с блокировками.

Власти ЕС пытаются закрыть бреши в своей защите. Весной в ЕС был одобрен законопроект, согласно которому IT-компании будут обязаны активнее бороться с дезинформацией под угрозой крупных штрафов.

Месяц назад заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что дезинформация «становится всё более серьёзной проблемой в ЕС и для борьбы с ней нужны более жёсткие методы».

Рост числа сайтов, распространяющих дезинформацию о войне на Украине, говорит о том, что у России был план на случай ограничения вещания RT и Sputnik со стороны властей или IT-компаний. А это значит, что для остановки потока кремлёвской пропаганды Западу недостаточно будет просто заблокировать пару новостных сайтов.

«Русские намного умнее», — уверен другой директор NewsGuard Стивен Брилл.

Автор статьи Дэвид Клеппер.

* Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.



*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.