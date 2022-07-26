Times: западный взгляд на украинский конфликт формируется принятием желаемого за действительное
Каждые несколько дней западные военные эксперты выступают с заявлениями о том, что русские абсолютно беспомощны, их войска плохо подготовлены и не соблюдают дисциплину, их тактика архаична, а их командные пункты разносятся вдребезги украинскими тяжёлыми артиллерийскими орудиями. Они убеждают в том, что это не прекращающееся фиаско скрывают от русского народа, которому просто не говорят правду, однако, как уверен автор The Times Род Лиддл, вся проблема состоит в том, что людям на Западе тоже не говорят правду.
Как пишет автор материала, каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было — например, о том, что «Путин только что пережил попытку переворота», — принимается за чистую монету, включая оценки того, сколько солдат погибает с каждой стороны. Незначительным победам украинцев искусственно предоставляется огромное информационное освещение, а крупные успехи русских освещаются значительно скромнее.
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