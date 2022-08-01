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Insider: фотосессию жены президента Украины для Vogue раскритиковали как неуместную

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Кадры фотосессии с участием супруги президента Украины Елены Зеленской для модного журнала Vogue подверглись резкой критике в социальных сетях. Многие сочли это неуместным в условиях продолжающегося конфликта, сообщает Insider. А некоторые представители республиканцев даже использовали это для новой критики в адрес Белого дома, который продолжает оказывать активную поддержку властям Украины, отмечается в статье.
Insider: фотосессию жены президента Украины для Vogue раскритиковали как неуместную
AP

Фотосъёмка первой леди Украины Елены Зеленской для журнала Vogue была широко раскритикована в социальных сетях, а республиканцы даже попытались использовать её для критики нынешней политики Белого дома, пишет Insider. По оценкам экспертов, многие посчитали эту гламурную фотосессию неуместной в условиях продолжающегося конфликта в стране и обострившегося кризиса.

Супруга президента Украины позировала в Киеве фотографу Энни Лейбовиц во время съёмок целой серии фотографий для модного журнала Vogue. Эти снимки были опубликованы недавно в онлайн-статье под названием «Портрет храбрости». Планируется также, что фотография Елены Зеленской будет украшать обложку октябрьского номера журнала Vogue, поясняется в статье. 

Однако эта гламурная фотосессия в условиях непрекращающегося конфликта подверглась резкой критике и осуждению в социальных сетях. Как объяснил в интервью Insider эксперт по СМИ, это в основном было связано с тем, что фотографии не нашли отклика у людей.

При этом республиканцы попытались использовать эту съёмку для критики администрации президента Джо Байдена, а сторонники «теории заговора» — для подкрепления своих ложных утверждений, говорится в статье. 

На одной из фотографий этой серии Зеленская сидит на мраморных ступенях президентского дворца в Киеве рядом с мешками с песком. На другом снимке она стоит перед разбомбленными остатками самого тяжёлого самолёта в мире Ан-225 «Мрия», поясняется в статье. 

Такая фотосессия вызвала негативную реакцию в социальных сетях, пишет Insider. Некоторые комментаторы посчитали это «неудачной попыткой» приукрасить кризисную ситуацию в стране. В то время как сторонники «теории заговора» также ухватились за эти снимки, чтобы вновь заявить, что сообщения о военных действиях на территории Украины не соответствуют действительности, говорится в статье.  

Старший лектор по цифровым СМИ в Ланкастерском университете Роберт Гутше пояснил в интервью Insider, что фотосессия получилась «именно такой, какую мы могли бы ожидать от Энни Лейбовиц и от Vogue». Но хотя эти кадры могли доставить визуальное наслаждение некоорым читателям Vogue, многие другие посчитали это неуместным в условиях продолжающегося военного конфликта, отметил эксперт. 

По его мнению, такой «блеск и гламур» очень резонирует с обломками разрушенных зданий, оказавшейся в руинах экономикой и большим количеством беженцев, рассеянных по Европе. Конечно, средства массовой информации не должны публиковать только лишь изображения жертв и разрушений, подчеркнул Гутше. Однако в данной фотосессии есть много моментов, которые открыты для критики, считает эксперт. 

При этом в США некоторые представители республиканцев использовали эти снимки для новых нападок на президента Джо Байдена, который на протяжении последних месяцев активно ратовал за отправку на Украину оружия и финансовой помощи. «Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский занимается фотосессиями для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы просто кучка лохов», — написала в Twitter член палаты представителей Лорен Боберт. 

«Байден: давайте продолжим направлять Украине миллиарды долларов в качестве иностранной помощи, она им нужна! Реальность: семья Зеленских дарит нам фотосессию для обложки журнала Vogue», — написала на своей странице в Twitter Майра Флорес, которая также является членом палаты представителей от Республиканской партии. 

В свою очередь, Елена Зеленская объяснила своё желание принять участие в фотосессии для Vogue тем, что она старается использовать «любую возможность», чтобы рассказать об Украине иностранной аудитории. Она также пояснила, что интервью было коротким и длилось «всего несколько часов». В то время как редакция Vogue пока не дала ответа на запрос Insider о комментариях, говорится в статье. 

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