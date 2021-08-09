Expressen: оказавшаяся на обложке Vogue Грета Тунберг раскритиковала мир моды

Издание Vogue поместило Грету Тунберг на обложку выпуска для Скандинавии, однако сама экоактивистка резко раскритиковала индустрию моды и её влияние на климат. Как пишет Expressen, вероятно, Тунберг согласилась, чтобы её фотография появилась на его обложке, рассчитывая, что таким образом сможет повысить уровень сознательности в отношении климатического кризиса среди новой аудитории.

Классическое модное издание Vogue подготовило выпуск для Скандинавии, на обложке которого оказалась экоактивистка Грета Тунберг. Как пишет Expressen, в пресс-релизе представители «Вог Скандинавия» сообщили, что 18-летняя активистка разделяет взгляды редакции на ответственный образ жизни и защиту окружающей среды. Также отмечается, что вся одежда Греты Тунберг на фотографии сделана из прочных материалов, полученных путем переработки. Некоторые элементы — остатки коллекций шведских и датских модельеров.

«Любовь и уважение к природе и животным объединяют все пять скандинавских стран», — пишет в пресс-релизе главный редактор «Вог Скандинавия» Мартина Бонниер.

Однако, отмечает издание, одновременно с выходом пресс-релиза Грета Тунберг выложила фотографию из журнала в Instagram, а также резко раскритиковала индустрию моды и её влияние на климат.

«Индустрия моды несёт немалую долю вины за климатический и экологический кризис, не говоря уже о её влиянии на жизнь бесчисленных рабочих и целых сообществ по всему миру, которых эксплуатируют, чтобы отдельные люди могли наслаждаться быстрыми переменами моды, считая одежду одноразовой», — написала Грета в посте.

Также она предостерегла от слепой веры в модные акции, в рамках которых бренды представляют себя как ответственные, этичные, климатически нейтральные и справедливые.

«Скажем прямо: это почти всегда просто «зелёное» промывание мозгов. В современном мире нельзя заниматься массовым производством моды и при этом быть за разумное потребление. Вот одна из множества причин, почему нам так нужны системные перемены», — рассуждает Грета Тунберг.

В пресс-релизе «Вог Скандинавии» упоминается, что издание стремится стать «самым экологичным модным журналом на планете». Вероятно, Грета Тунберг согласилась, чтобы её фотография появилась на его обложке, рассчитывая, что таким образом сможет повысить уровень сознательности в отношении климатического кризиса среди новой аудитории.

«Мы понимаем, что бренды или публикации не могут быть действительно экологичными, однако мы убеждены, что создание платформы для активистов, в том числе климатических, поможет запустить движение, которое заставит мир моды уменьшить воздействие на нашу планету», — пишет Vogue.