Independent: Грету Тунберг удивила попытка китайских СМИ пристыдить её за «лишний вес»

Грета Тунберг выступила с критикой материала, распространяемого в ряде государственных китайских изданий. Автор статьи усомнился, что юная экоактивистка следует вегетарианской диете, и назвал её «принцессой окружающей среды», сообщает The Independent.

Грета Тунберг раскритиковала китайское государственное СМИ. Причиной её недовольства стала публикация, в которой была предпринята попытка «укорить экоактивистку за её полноту», пишет The Independent.

Статья вышла в недавнем номере англоязычной газеты China Daily, которой владеет КПК. Автор материала высмеивает Тунберг за её вес и называет её «принцессой окружающей среды», поясняет издание.

«Она утверждает, что является вегетарианкой. Но, судя по её увеличению, её выбросы углерода на самом деле не такие уже низкие», — говорится в тексте, который изначально появился в социальных сетях.

Статья привлекла внимание молодой активисткой, которая накануне поделилась ссылкой на неё у себя в Twitter. «Быть пристыженной китайскими государственными СМИ за лишний вес — это довольно странный опыт даже по моим меркам. Но я определенно включу этот пункт в моё резюме», — написала она.

Статья получила широкое распространение в китайских СМИ. Некоторые обвинили Тунберг в «двойных стандартах», потому что она ранее осуждала за экологический ущерб Поднебесную, не упоминая другие страны, отмечает издание.

Ранее в этом месяце Тунберг поделилась материалом, в котором говорилось, что в 2019-ом годовые выбросы углекислого газа в Китае превышали выбросы всех развитых стран вместе взятых. Хотя КНР по-прежнему считается развивающейся страной, по мнению экоактивистки, для решения климатического кризиса Пекин должен пойти на «решительное изменение курса».

Тунберг добавила, что мир должен «смотреть на исторические выбросы в контексте населения и среднедушевых выбросов, а развитым странам необходимо быть первыми, чтобы другие могли поднять уровень своей жизни». При этом она прикрепила к посту видео, показывающее, что Соединённые Штаты лидируют по совокупным выбросам с 1750 года, подчёркивает The Independent.