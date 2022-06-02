Daily Mail: сын Зеленского даёт ему советы в управлении войсками

Девятилетний сын президента Украины Владимира Зеленского пытается давать своему отцу военные советы, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова жены украинского лидера Елены Зеленской. Сама Зеленская отметила, что старается быть честной, когда говорит со своими детьми об украинском кризисе.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала о том, что открыто говорит со своими детьми на тему украинского кризиса, пишет Daily Mail. По словам Зеленской, её девятилетний сын даёт своему отцу советы в военных вопросах.

Первая леди Украины рассказала, что её дети (17-летняя Александра и 9-летний Кирилл) в курсе того, что происходит, а Кирилл даже пробует рассказать отцу, как, по его мнению, должны действовать украинские вооружённые силы. По словам Зеленской, она всегда старается быть честной, говоря со своими детьми о происходящем конфликте.

«С моей старшей дочерью всё проще, она уже взрослая. Она всё читает, всё видит и знает, каких побед нам нужно достичь, чтобы завершить конфликт. С сыном всё по-другому, он подрастающий политолог, всё знает, даёт военные советы, что нужно приобрести. И своему отцу он советует… Какие танки, самолёты, вертолёты нам надо купить, чего нам не хватает. Какие страны нам помогают плохо, какие страны помогают хорошо. Он военный эксперт, с ним на эту тему можно говорить месяцами», — приводит издание слова Елены Зеленской.