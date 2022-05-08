N-TV: немецкая журналистка посоветовала Зеленскому быть сдержаннее

Журналистка из Германии Алиса Шварцер порекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому быть сдержаннее, пишет N-TV. По словам Щварцер, Зеленский «продолжает провоцировать»: в частности, Шварцер имела в виду приглашение Олафу Шольцу посетить Киев на 9 мая.
Немецкая журналистка Алиса Шварцер подвергла критике украинского президента Владимира Зеленского, сообщает N-TV. По словам Шварцер, Зеленскому стоит выбрать более сдержанный тон. «Мне жаль, что Зеленский продолжает провоцировать», — заявила журналистка в минувшую субботу. По мнению Шварцер, если бы Олаф Шольц принял предложение Зеленского приехать в Киев на 9 мая, это стало бы «беспрецедентной провокацией».
Издание напоминает, что Шварцер была одним из инициаторов открытого письма немецких общественных деятелей в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца: в этом письме высказывалась позиция против поставок вооружений на Украину.
Как отмечает N-TV, открытое письмо в адрес Шольца породило в Германии активные дебаты о необходимости поставок вооружений на Украину. Согласно опросам, примерно половина немецких граждан выступает против таких поставок.
«Наше открытое письмо вытащило пробку из бутылки. Сейчас дебаты разгорелись в полном объёме, и это хорошо. Потому что нужно говорить о таких важных вещах», — отметила Шварцер. Как пишет издание, на данный момент открытое письмо подписало уже около 250 тыс. человек.
Португальское правительство решило направить Киеву 15 гусеничных бронетранспортёров M113A, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц. Об этом сообщило местное издание SOL со ссылкой на источник в Минобороны Португалии.
Мексиканец Сауль Альварес не согласился с тем, что потерпел поражение от российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.
Бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал победу российского боксёра Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о ситуации с природными пожарами в регионе. По его словам, в регионе действуют восемь пожаров на площади 741 га, ещё восемь пожаров на площади 423 га локализованы.
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 274.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского боксёра Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.
Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал о потерях личного состава и техники в Мариуполе из-за действий нацбатальона «Азов», покинувшего фланги.
Следственный комитет России проверит данные о провокации, устроенной украинскими боевиками в населённых пунктах Северск и Серебрянка в Донецкой Народной Республике с целью дискредитации российских войск.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия 18 мая якобы собирается одобрить план, согласно которому страны ЕС будут обязаны делиться газом в случае сокращения поставок российского топлива.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили над островом Змеиный ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.