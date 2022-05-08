N-TV: немецкая журналистка посоветовала Зеленскому быть сдержаннее

Журналистка из Германии Алиса Шварцер порекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому быть сдержаннее, пишет N-TV. По словам Щварцер, Зеленский «продолжает провоцировать»: в частности, Шварцер имела в виду приглашение Олафу Шольцу посетить Киев на 9 мая.

Немецкая журналистка Алиса Шварцер подвергла критике украинского президента Владимира Зеленского, сообщает N-TV. По словам Шварцер, Зеленскому стоит выбрать более сдержанный тон. «Мне жаль, что Зеленский продолжает провоцировать», — заявила журналистка в минувшую субботу. По мнению Шварцер, если бы Олаф Шольц принял предложение Зеленского приехать в Киев на 9 мая, это стало бы «беспрецедентной провокацией».

Издание напоминает, что Шварцер была одним из инициаторов открытого письма немецких общественных деятелей в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца: в этом письме высказывалась позиция против поставок вооружений на Украину.

Как отмечает N-TV, открытое письмо в адрес Шольца породило в Германии активные дебаты о необходимости поставок вооружений на Украину. Согласно опросам, примерно половина немецких граждан выступает против таких поставок.

«Наше открытое письмо вытащило пробку из бутылки. Сейчас дебаты разгорелись в полном объёме, и это хорошо. Потому что нужно говорить о таких важных вещах», — отметила Шварцер. Как пишет издание, на данный момент открытое письмо подписало уже около 250 тыс. человек.