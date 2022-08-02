Dagens Media: «украинцы счастливы стать гражданами России» — шведскому ТВ досталось за «неправильный» сюжет из Херсона

Репортаж о ситуации в Херсоне обернулся скандалом для журналистов шведского телеканала SVT. На авторов программы поступило 25 жалоб в связи с тем, что они показали в эфире радость украинцев от получения российских паспортов, сообщает Dagens Media. В результате программному директору Шарлотте Фриборг пришлось объяснять, что речь идёт не о «российской пропаганде», а о кадрах, предоставленных западным агентством Reuters, журналисты которого работали в Херсоне совершенно беспрепятственно.

Специальная военная операция на Украине затягивается. Об этом шла речь в передаче «Репортаж» (одна из двух основных новостных программ шведской телекомпании SVT. — ИноТВ) от 28 июля после сюжета об украинцах в якобы оккупированном Херсоне, присягающих на верность России и получающих российские паспорта. В Комитет по радио- и телевещанию Швеции поступили 25 жалоб на эту тему. Вот текст одной из них:

«В передаче было показано, что украинцы счастливы стать гражданами России. Таким образом, получается, что «Репортаж» распространяет российскую пропаганду во время продолжающейся войны, что вряд ли совместимо с хорошей журналистской этикой».

А вот, что пишет другой заявитель:

«В сюжете о войне на Украине был показан фильм о пожилой женщине, которая плачет от радости, что получила в Херсоне российский паспорт и должна принести «присягу на верность» России. В тексте спикера предпочитается называть Херсон «территорией, контролируемой Россией». Правильно, конечно, «оккупированная территория». Все кадры якобы из Херсона пропитаны российской пропагандой».

Публицист газеты Smålands Posten Якоб Синдеваль также обрушился с критикой в адрес канала:

» «Нигде не было объяснено, откуда взялись снимки. Кому был предоставлен доступ в оккупированный город, чтобы сделать этот репортаж? Почему российские ракетные обстрелы Киева были охарактеризованы как «ответ» на попытку Украины отрезать врага в городе от получения подкреплений посредством артиллерийского огня по мостам?