Die Weltwoche: Запад рискует стать жертвой собственной пропаганды

Западная пропаганда о событиях на Украине мало связана с реальным положением дел, пишет Die Weltwoche. Эксперты, политики и СМИ в США и Европе продолжают выставлять российскую армию ни на что не способной и утверждать о возможности победы Киева. Если они продолжат себя восхвалять, есть риск, что настанет момент, когда на Западе решатся на отправку в зону боевых действий своих собственных солдат, а это будет катастрофой, предостерегает автор статьи Хансрудольф Камер.

В преддверии 9 Мая западные эксперты, политики и СМИ прогнозировали, что глава Кремля Владимир Путин объявит Украине войну или всеобщую мобилизацию в России, пишет Die Weltwoche. Они ожидали пламенную речь «в духе Адольфа Гитлера», но получилось всё абсолютно иначе. Российский президент поблагодарил американских и британских солдат, бойцов сил сопротивления во Франции и китайских партизан за их огромный вклад в победу над нацистской Германией, отмечает автор статьи Хансрудольф Камер.

Естественно, в немецких СМИ об этой части выступления умолчали и, более того, утверждали, что Путин говорил «озлобленно». Возможно, журналисты из Германии слушали какую-то другую речь, предполагает Камер, ведь в действительности он говорил очень спокойно, уверенно и был краток.

«Запад рискует стать жертвой собственной пропаганды», — продолжает автор. Всё, что там говорят об украинском конфликте, мало связано с реальным положением дел. На самом деле на территории Украины идёт опосредованная война между Россией и США, объясняет Камер, при этом американцы с безопасного расстояния поставляют Киеву оружие и подстрекают Западную Европу к военным действиям. Тон, которым говорит канцлер Германии Олаф Шольц, становится всё более воинственным, и он безрассудно поставляет Украине всё больше оружия, даже если оно не подходит, потому что для него нет патронов или оно настолько сложное в использовании, что на обучение нужно потрать много времени, а его у украинцев может и не быть.

С первого дня западная пропаганда выставляет российских солдат «непрофессиональной, немотивированной, неспособной добиться результатов, уничтожающей всё на своём пути толпой» и утверждает, что Украина может победить Россию. Если Западная Европа продолжит себя восхвалять, есть риск, что настанет момент, когда она решится на отправку своих солдат в зону боевых действий. «Это будет катастрофой, — предостерегает Камер. — Вспоминается 1941 год, когда нацисты думали, что через шесть недель Россия будет побеждена: нужно якобы только выбить ногой дверь в Россию, а всё остальное рухнет само».

В заключение автор рассказал анекдот о русофобии, охватившей сейчас Запад: «Мужчина в обеденное время сидит на скамейке в Лондонском зоопарке и пьёт пиво. Вдруг он видит, как маленькая девочка падает в вольер с крокодилами. Он храбро прыгает в вольер и спасает ребёнка от неминуемой гибели. Другой посетитель зоопарка хвалит мужчину: «Ваш храбрый поступок характеризирует Вас как английского джентльмена». На что спаситель отвечает: «Я русский». На следующей неделе в английских газетах появился такой заголовок: «Пьяный русский украл у крокодила его обед».