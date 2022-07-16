Журналистка из Германии: жители Донецка благодарны России и злятся на ложь западных СМИ

Алина Липп — единственная немецкая журналистка, работающая в Донецке и проливающая свет на военные преступления Украины против гражданского населения; за эти репортажи ей грозит тюрьма в Германии, сообщает Grayzone. Липп рассказывает, что жители Донбасса шокированы тем, как западные СМИ замалчивают правду о событиях последних 8 лет.

Вот кадры с 10-летней девочкой, в США и Германии вам этого не покажут. Что рассказывают вам мирные жители Донецка о насилии, с которым они сталкивались последние восемь лет, и каково их мнение о российском вмешательстве на Украине и об операции в целом?



АЛИНА ЛИПП, журналистка: Люди здесь устали от войны. Восемь лет они жили в постоянном стрессе. Всегда где-то стрельба. Конечно же, в последние годы было не так плохо, как сейчас, но в 2014, 2015 и в этом году — очень тяжело. Много людей погибло. И они просто устали от этого.



И, конечно, если вы живёте в условиях этой войны восемь лет, вы будете благодарны России за то, что она начала спецоперацию. Они надеются, что этой ситуации наконец будет положен конец. И они все очень злятся на западные новости. И… Вот что я, по сути, могу сказать о людях здесь.



Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются западными СМИ…



АЛИНА ЛИПП: Да, конечно. Конечно. Они шокированы, расстроены. Для этого нет слов. Вы сидите… Я вот тоже — приехала сюда, по сути, как туристка, и когда я поняла, что здесь происходит, и… По крайней мере, ни один немецкий журналист из официальных СМИ не бывал здесь за последние восемь лет… Я была так ошарашена, что в немецких новостях

не находила никакой информации о погибших в последние восемь лет мирных жителях Донецка. Ничего!



Да.



АЛИНА ЛИПП: Только мнение Украины! И зачастую они просто пишут всё наоборот, что плохие сепаратисты убивают людей на Украине, или что-то в этом роде. Это невероятно. И это посреди Европы! И единственные журналисты, которые сюда приезжают… Большинство из них — из альтернативных СМИ. Потому что никто на Западе не присылает своих официальных журналистов.



Только вчера я говорила с журналистом из Великобритании Джоном Миллером, он на самом деле работает на иранский канал Press TV. И они позволяют ему всё снимать, переводят и показывают правду. Но это на самом деле исключение. И он… он говорит то же самое. Он считает, что Запад не присылает журналистов, потому что, будь они здесь, им бы просто пришлось рассказывать правду о том, что Украина убивает здесь гражданских. Да.



Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.