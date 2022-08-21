ABC Nyheter: Европа резко сократила военную помощь Украине

По мнению экспертов, в июле ни одно из крупных государств Евросоюза не взяло на себя новых значительных обязательств по оказанию помощи Украине. За прошлый месяц суммарная поддержка стран ЕС составила всего €1,5 млрд евро, большая часть которой поступила от Норвегии, пишет ABC Nyeheter. И эта тенденция наблюдается ещё с апреля.
Согласно исследованию, подготовленному Институтом мировой экономики в немецком Киле, военная и экономическая помощь Украине со стороны стран Евросоюза резко сократилась. В отчёте говорится, что страны ЕС в настоящее время больше озадачены предоставлением уже обещанной военной поддержки, однако не торопятся брать на себя новые обязательства, сообщает ABC Nyheter.
«Европа всё меньше стремится отправлять оружие на Украину», – заявила эксперт Екатерина Ребинская в эфире Шведского радио. По данным института, устойчивая тенденция к снижению наблюдается с апреля. Руководитель исследовательского отдела Кильского института Кристоф Требеш отмечает, что ни финансовой, ни военной поддержки недостаточно для покрытия потребностей Украины, пишет ABC Nyheter.
За июль Украине была обещана поддержка в размере лишь €1,5 млрд евро, и большая часть этой суммы поступила от Норвегии. 29 июля стало известно, что норвежское правительство передаст Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. В отчёте отмечается, что США и Великобритания внесли наибольший вклад за последние полгода. По словам Ребинской, США являются крупнейшим донором, выделившим €25 млрд евро на военную поддержку, информирует ABC Nyheter.
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