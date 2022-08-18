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Politico: поток европейской военной помощи Украине иссякает с апреля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как установили эксперты, за весь июль крупнейшие европейские страны не заключили с Украиной ни одного контракта на поставку ей военной помощи. И эта тенденция наметилась уже с конца апреля, пишет Politico. Так что украинские чиновники вполне справедливо жалуются, что европейцы им совсем не помогают.
Politico: поток европейской военной помощи Украине иссякает с апреля
AP
На протяжении июля за весь месяц ни одна из шести крупнейших европейских держав не предложила Украине новой военной помощи, пишет Politico. Такое случилось впервые с начала российской спецоперации. Это говорит о том, что в европейской оборонной политике произошёл коренной перелом.
 
Данные собирали в Кильском институте мировой экономики, который с самого начала российской спецоперации занимается наблюдением за предоставлением помощи Украине. Там проанализировали контракты, заключённые с Великобританией, Францией, Германией, Испанией, Италией и Польшей.
 
Выводы учёных подтверждают справедливость заявлений украинских военных и политиков, которые постоянно говорят, что европейские страны помогают им гораздо меньше США. Впрочем, с этим согласны и военные эксперты, и даже члены Европарламента.
 
Глава рабочей группы, которая занималась составлением этого анализа, Кристоф Требеш заявил, что военная помощь Украине со стороны европейцев сокращается с конца апреля. Западные союзники встретились неделю назад в Копенгагене, чтобы обсудить помощь Украине. Там им удалось собрать предложения о помощи на сумму €1,5 млрд. Но, как отмечают эксперты, это гораздо меньше, чем на предыдущих конференциях.
 
По словам Требеша, западным странам стоило бы относиться к Украине так же, как они относились к кризису в еврозоне или к пандемии. Тогда они сотни миллиардов направляли в профильные фонды. Например, европейский фонд, созданный для восстановления после пандемии, достигал размера €800 млрд. А вся помощь Украине на данный момент — мелочь по сравнению с этими объёмами.   
 
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью Politico рассказал, что страны вроде Франции и Германии должны больше делать для помощи Украине. Так, Германию часто обвиняют в том, что она слишком медленно поставляет современные танки тем странам, которые согласились отправить свои танки советских времён Украине. «Украине нужна техника, а не сотрясание воздуха», — приводит издание слова одного из экспертов.
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источник
Politico США Северная Америка
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