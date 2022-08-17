DN: «Как бы ни было трудно, прямое общение важно» — Шольц о значении переговоров с Путиным

19:51
Космонавт Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами со скафандром
Космонавт Олег Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос в связи с проблемами с энергообеспечением скафандра.
19:49
Команда блогеров 2DROTS забили в своём дебютном матче в Кубке России с «Чертаново»
Медийный футбольный клуб 2DROTS забил дебютный мяч в профессиональном футболе в матче 1/256 финала Кубка России с «Чертаново».
19:43
Посол Антонов назвал Россию надёжным поставщиком энергоресурсов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о надёжности России в качестве поставщика энергоресурсов.
19:41
Вратарь «Амкала» Маменко заявил, что блогерские команды вносят вклад в популяризацию футбола
Вратарь «Амкала» Александр Маменко ответил на слова футбольных экспертов, что выступления команд блогеров на Кубке России не приносят пользы футболу.
19:41
«РБ Спорт»: Кордоба может покинуть «Краснодар»
Нападающий Джон Кордоба до закрытия летнего трансферного окна может покинуть «Краснодар».
19:38
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с наличием премиум-наушников в российских магазинах
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с наличием премиальных наушников в российских магазинах.
19:36
В Гуманитарном центре «Единой России» рассказали о работе волонтёров в Херсонской области
В Гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.
19:34
В Минпромторге ожидают снижения цен на школьные товары в сентябре
Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары начнут снижаться уже в сентябре, сообщает пресс-служба ведомства.
19:33
Посольство потребовало от США выдать визы Лаврову и другим членам делегации на ГА ООН
Посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.
19:31
Александрова уступила Шуай во втором круге теннисного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
19:25
Умяров назвал Промеса одним из лидеров «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал форварда Квинси Промеса лидером красно-белых.
19:22
Канчельскис: «Cпартак» идёт на первом месте заслуженно
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал лидерство «Спартака» в чемпионате России.
19:19
Росстат: недельная дефляция в России с 9 по 15 августа ускорилась до 0,13%
Дефляция в России за период с 9 по 15 августа составила 0,13%, потребительские цены выросли на 10,72% с начала года, сообщает Росстат.
19:18
Власти Канады выделят Украине $350 млн кредита для закупки топлива
Власти Канады выделят Украине $350 млн в виде кредита на закупку топлива, сообщило канадское правительство.
19:16
В РСТ назвали популярные направления в рамках туристического кешбэка
Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский назвал популярные направления в рамках программы туристического кешбэка.
19:15
В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 37,9 млрд рублей в июле
В июле 2022 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8083 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках, что на 18,66% больше по сравнению с июнем.
19:15
Всероссийская неделя охраны труда состоится в Сочи в сентябре
Всероссийская неделя охраны труда состоится 27—30 сентября в Сочи.
19:14
В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу ящерицы акантозавр
Начальник отдела по связям с общественностью Ленинградского зоопарка Елена Ситникова прокомментировала кражу и гибель редкой ящерицы рода акантозавр Натальи.
19:13
Источник: Виллиан подпишет контракт с «Фулхэмом»
Бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала» Виллиан продолжит карьеру в чемпионате Англии.
19:13
Директор Центра лесной пирологии Котельников перечислил причины природных пожаров
Директор красноярского Центра лесной пирологии Роман Котельников назвал причины возникновения лесных пожаров в России.
19:11
Конструктор Курдубанов рассказал, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3
Главный конструктор ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы» (ГК «Ростех») Сергей Курдубанов рассказал, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3.
19:10
В РСТ заявили об успешном сезоне для внутреннего туризма
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский прокомментировал текущий туристический сезон.
19:05
Кайо может приступить к тренировкам с «Краснодаром» уже на этой неделе
Витор Гарбуйо де Алмейда, пресс-атташе компании NG Soccer, представляющей интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о восстановлении бразильца после травмы.
19:05
«Барыс» обыграл «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Казахстане
Хоккейный клуб «Барыс» победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче товарищеского турнира в Казахстане.
19:04
Крымский суд назначил штраф заказавшему в кафе песню в поддержку «Азова» мужчине
Мужчине, заказавшему в одном из кафе Крыма песню в поддержку украинского националистического формирования «Азов»*, назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.
18:59
Умяров: есть ощущение, что мы все с Абаскалем на одной волне
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
18:58
«Москва 24»: бывшие кофейни сети Starbucks откроются под названием Stars Coffee
Бывшие кофейни сети Starbucks в России откроются под названием Stars Coffee.
18:54
В ДНР открылось паромное сообщение с Россией
Паромное сообщение между Россией и ДНР открылось 17 августа, сообщает ТАСС.
18:53
Канчельскис заявил, что не стоит ждать Дзюбу в лигах топ-5
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
18:45
Роналду получил условное предупреждение от полиции за разбитый телефон фаната с аутизмом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил условное предупреждение за инцидент с болельщиком, которому он разбил телефон.
18:41
В РСТ прокомментировали ситуацию с перелётами в Турцию
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с перелётами в Турцию.
18:40
Лукашенко одобрил проект соглашения о программе ВТС с Россией до 2025 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о программе военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией до 2025 года.
18:38
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина после поражения от «Амкала»
Генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Дениса Лопатина после поражения от «Амкала» в 1/256 финала Кубка России.
18:38
В РСТ назвали Турцию и ОАЭ популярными зарубежными направлениями в бархатный сезон
Член Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов назвал популярные зарубежные направления в бархатный сезон.
18:36
Кондитер Лебедев рассказал, как отличить некачественный шоколад
Кондитер и производитель шоколада Эдуард Лебедев рассказал, чем отличается некачественный шоколад от шоколада высокого качества.
18:34
Украинские войска ведут массированный обстрел Энергодара в Запорожской области
Украинские войска ведут массированный обстрел города Энергодара, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщили местные власти.
18:28
Самый популярный блогер TikTok Хаби Лейм получил гражданство Италии
Самый популярный в мире блогер TikTok, уроженец Сенегала Хаби Лейм стал гражданином Италии.
18:26
В Энергодаре задержаны два наводчика артиллерии украинских войск
В Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел региона.
18:23
СЭ: «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Крыльев Советов» Ежова
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может продолжить карьеру в столичном «Спартаке».
18:22
ТАСС: Дерипаска подал иск к Навальному и трём изданиям
Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск в Зеленоградский суд Москвы к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК* Георгию Албурову, Марии Певчих и трём изданиям.
18:18
Селюк считает, что матчи с участием блогерских команд могут быть договорными
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, что матчи Кубка России с участием команд, состоящих из блогеров, могут быть договорными.
18:10
Подмосковье стало лидером ЦФО по производству джемов и желе по итогам II квартала 2022 года
Московская область заняла лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству джема, фруктового желе, пюре и фруктовых паст по итогам II квартала 2022 года.
18:09
Власти Москвы сообщили, что столичная служба занятости и Domino’s Pizza подписали соглашение
Между московским центром занятости «Моя работа» и сетью пиццерий Domino’s Pizza подписано соглашение о сотрудничестве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
18:08
Суд в Испании разрешил репатриировать на родину останки экс-президента Анголы душ Сантуша
Суд в Барселоне разрешил передать бывшей жене экс-президента Анголы Жозе Эдуарда душ Сантуша его останки для захоронения на родине.
18:02
Главного тренера «Зоркого» уволили после поражения от «Амкала» в матче 1/256 финала КР
Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин уволен после поражения от блогерской команды «Амкал» в матче 1/256 финала Кубка России.
17:59
Северный флот начал учения в Баренцевом море
В Баренцевом море стартовали плановые учения с участием более десятка кораблей и подлодок Северного флота.
17:59
Проректор китайского университета: «шахматная партия» США на Украине может утянуть мир в пропасть
Проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань заявил, что «стратегическая шахматная партия США» на Украине может утянуть мир в пропасть. Об этом он написал в своей статье для издания «Хуаньцю шибао».
17:57
Акинфеев заявил, что ему неинтересны разговоры о судействе
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на опубликованные переговоры в VAR-комнате во время пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
17:51
В Севастополе объявили чрезвычайный класс пожароопасности
В Севастополе объявили чрезвычайный класс пожарной опасности.
17:50
Минсельхоз России не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно
Минсельхоз России не рассматривает вариант отмены плавающих экспортных пошлин на зерно, сообщает пресс-служба ведомства.