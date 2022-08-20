CNN: Киссинджер призвал не затягивать украинский конфликт на неопределённый срок

Украинский конфликт должен закончиться переговорами, заявил в интервью CNN экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер. Бывший госсекретарь также предостерёг от затягивания этого конфликта на неопределённый срок, чтобы таким образом избежать возможной эскалации.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CNN заявил, что украинский конфликт должен закончиться переговорами.



«Должны состояться переговоры, и я бы предостерёг от того, чтобы затягивать эту войну на неопределённый срок. Потому что тогда она станет похожа на Первую мировую войну, и приведёт к эскалации, возможной эскалации», — заявил Киссинджер.



Он также выразил надежду на то, что страны НАТО в скором времени договорятся между собой о том, каким должен быть возможный результат этих переговоров.



Между тем Киссинджер заявил, что Москва не должна получить «никаких приобретений» от этого конфликта и должна «отказаться от 15-20% украинской территории», которые оказались под её контролем.



«После этого НАТО нужно будет рассмотреть вопрос о том, каковы будут его долгосрочные отношения с Россией», — отметил экс-глава Госдепа.