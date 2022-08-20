CNN Оригинал

CNN: Киссинджер призвал не затягивать украинский конфликт на неопределённый срок

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинский конфликт должен закончиться переговорами, заявил в интервью CNN экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер. Бывший госсекретарь также предостерёг от затягивания этого конфликта на неопределённый срок, чтобы таким образом избежать возможной эскалации.
CNN: Киссинджер призвал не затягивать украинский конфликт на неопределённый срок
AP
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CNN заявил, что украинский конфликт должен закончиться переговорами.

«Должны состояться переговоры, и я бы предостерёг от того, чтобы затягивать эту войну на неопределённый срок. Потому что тогда она станет похожа на Первую мировую войну, и приведёт к эскалации, возможной эскалации», — заявил Киссинджер.

Он также выразил надежду на то, что страны НАТО в скором времени договорятся между собой о том, каким должен быть возможный результат этих переговоров.

Между тем Киссинджер заявил, что Москва не должна получить «никаких приобретений» от этого конфликта и должна «отказаться от 15-20% украинской территории», которые оказались под её контролем.

«После этого НАТО нужно будет рассмотреть вопрос о том, каковы будут его долгосрочные отношения с Россией», — отметил экс-глава Госдепа.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Генри Киссинджер НАТО Первая мировая война переговоры Россия спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров