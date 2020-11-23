Bloomberg: Киссинджер посоветовал Байдену восстановить диалог с Китаем — пока мир не скатился к войне

Отношения между Китаем и Соединёнными Штатами находятся на самом низком уровне за многие десятилетия, и если так будет продолжаться, они могут перейти в вооружённое противостояние, предупредил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В интервью Bloomberg он дал будущей администрации Байдена ряд советов по поводу Китая: например, назначить доверенных лиц с обеих сторон, которые бы всегда поддерживали контакт.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новой администрации Джо Байдена нужно будет быстрым темпом восстанавливать линии коммуникации с Китаем, которые были нарушены во время правления Трампа, чтобы их конфронтация не переросла в военный конфликт. Такие заявления бывший дипломат сделал во время экономического форума, организованного Bloomberg, а также в интервью изданию.
«Если не будет основы для сотрудничества, мир скатится к катастрофе сродни Первой мировой войне», — заявил Киссинджер, отметив, что сегодня есть такие военные технологии, которые могут сделать новый кризис ещё менее контролируемым, чем прежде. А США и Китай, по его словам, всё больше движутся к конфронтации.
Как напоминает автор статьи, сам Киссинджер во время своего пребывания на посту пробил путь для исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай. И сегодня, он выразил надежду, возможно, общая угроза пандемии даст поле для политических дискуссий между двумя странами.
Отношения между Китаем и Штатами находятся сейчас на максимально низком уровне за многие десятилетия. В начале срока для Трампа было важно отразить, какие переживания есть у американцев по поводу несбалансированности мировой экономики. Но за последующие годы ухудшение отношений с Китаем привели их на путь к новой холодной войне.
Так что Киссинджер предлагает Пекину и Вашингтону договориться, чтобы, каким бы ни был конфликт между ними, он не перешёл бы в вооружённое противостояние. Кроме того, по его словам, сторонам стоит назначить неких лиц, которым они доверяют, чтобы они в их интересах сохраняли контакты друг с другом.
По оценке Киссинджера, отношения с Китаем могут доминировать во внешнеполитических приоритетах Джо Байдена. Он долгое время занимался Китаем, хотя, впрочем, во время дебатов его тон стал жёстче. Он стал критиковать Пекин за его резкую политику в регионе и за несоблюдение прав человека.
Китаю и США нужно понимать чувствительные места друг друга, напоминает Киссинджер. Проблемы не обязательно решать, но нужно довести до такого состояния, где возможен дальнейший прогресс. У Вашингтона и Пекина разная история: Америку практически всегда сопровождал успех, а у Китая был долгий период постоянных кризисов. Америке почти никогда ничего не угрожало, а Китай обычно был окружён странами, которые посягали на его единство.
При этом и Европа, по его словам, будет втянута в перетягивание каната между США и Евразией. Со времён Второй мировой войны Европа была ключевым направлением американской внешней политики. А теперь им нужно развивать собственные отношения с другими странами мира, отметил Генри Киссинджер в интервью Bloomberg.
Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала американского лидера Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену по итогам президентских выборов в стране.
Игорь Михайловский назначен новым вице-мэром Хабаровска на место Ирины Шапиро, которая скончалась в конце сентября после заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в городской администрации.
Отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда совершат марш в Степанакерт, где приступят к разминированию местности, дорог и объектов.
Более 100 тысяч жителей во Владивостоке и Артёме остаются без электричества из-за последствий циклона, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с министром по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым.
Французские специалисты с 23 по 27 ноября выполнят наблюдательный полёт над Россией на самолёте АН-130Н с подмосковного аэродрома Кубинка, сообщает газета «Красная Звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморскому краю максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона, заявил прибывший в регион глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Наибольший уровень смертности в Евросоюзе от коронавирусной инфекции в пересчёте на 100 тыс. населения за две недели зафиксирован в Чехии, Бельгии и Болгарии, следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Первая ракетка России Даниил Медведев после победы над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне выразил благодарность бывшей третьей ракетке мира Николаю Давыденко.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян высоко оценил вклад России в прекращение огня и восстановление мира в регионе и выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за посредничество в стабилизации ситуации.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух поздравил тренера Алексея Мишина с успешными выступлениями его подопечных на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.