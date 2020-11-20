Süddeutsche Zeitung Оригинал

Экс-посол США при ЕС: при Байдене Вашингтон и Брюссель должны возродить партнёрство — иначе популисты станут сильнее

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Вашингтон и Брюссель смогут решить глобальные вызовы только вместе, считает экс-посол США при ЕС Энтони Гарднер. В своём интервью для Süddeutsche Zeitung он говорит, что Вашингтон и Брюссель должны действовать вместе по ряду причин, одна из которых заключается в росте влияния КНР. Кроме того, провал возрождения трансатлантических связей при Байдене будет означать дальнейшее усиление популистов.
Экс-посол США при ЕС: при Байдене Вашингтон и Брюссель должны возродить партнёрство — иначе популисты станут сильнее
Reuters

Почти все европейские лидеры, за редким исключением, едины во мнении, что последние четыре года были «разрушительными» для европейско-американских отношений, рассказал бывший посол США при ЕС Энтони Гарднер в своём интервью для Süddeutsche Zeitung. Как следствие, большинство политиков и граждан Европы обрадовались победе Джо Байдена на выборах в США.

По мнению Гарднера, США и ЕС нельзя отказываться от своего сотрудничества, поскольку только вместе они способны решать глобальные задачи, такие как, к примеру, защита климата и реформы ВТО. Как отмечает Гарднер, сейчас у Вашингтона и Брюсселя есть шанс показать, что их сотрудничество снова эффективно. «Если мы провалимся, то популисты снова станут сильнее», — приводит издание слова экс-посла. По мнению Гарднера, страны ЕС сейчас должны сформулировать общую повестку отношений с США, а также сконцентрироваться на наиболее выполнимых задачах, которые должны быть выполнены в первую очередь.
 
При этом Гарднер отмечает, что Байден будет уделять лишь 20% своего времени внешней политике. Однако Европе есть что предложить: совместно с ЕС США смогут вводить действенные санкции, развивать цифровую экономику и сотрудничать в области безопасности. Кроме того, есть и другая причина необходимости сотрудничества, заключающаяся в том, что глобальное влияние США и Европы падает, в то время как глобальное влияние Китая растёт.
 
Гарднер также подчеркнул свою уверенность в том, что Джо Байден осознаёт значение НАТО, а потому отношения внутри альянса вернутся в норму. Риторика изменится, однако, отмечает Гарднер, США продолжат настаивать на том, чтобы европейские страны вносили больший вклад в деятельность НАТО.
 
Что касается анонсированного Трампом вывода части американских войск из Германии, то, по словам Гарднера, это решение имело под собой политический мотив и было раскритиковано в конгрессе США, поскольку выгодно оно только России. Следовательно, оно будет проверено новой администрацией.
 
Что касается кандидатуры нового посла США в ФРГ, то Гарднер выразил надежду на то, что это будет опытный дипломат, способный «починить» отношения между Берлином и Вашингтоном.
 
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