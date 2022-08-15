Киссинджер: Америке следует не нагнетать напряжённость, а создавать варианты

Руководство США сосредоточено на осуждении идей, с которыми оно не согласно, вместо того чтобы вести переговоры и попытаться понять мышление противников, — об этом, как сообщает The Hill, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. По его словам, Америке следует «не нагнетать напряжённость, а создавать варианты».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что американское руководство сосредоточено на осуждении идей, с которыми оно не согласно, вместо того чтобы вести переговоры и попытаться понять мышление противников. Такое заявление, как сообщает The Hill, он сделал в интервью The Wall Street Journal.



По его мнению, современная дипломатия США «очень отзывчива на эмоцию момента».



Экс-глава Госдепа также предостерёг от, как он выразился, нарушения равновесия в международном балансе сил на фоне обострения напряжённости между США и другими мировыми державами — Россией и Китаем.



«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — сказал Киссинджер.



Он также добавил, что Америке следует «не нагнетать напряжённость, а создавать варианты».



«Как поженить наши военные возможности с нашими стратегическими целями и как связать их с нашими моральными целями — это нерешённая проблема», — сказал Киссинджер.



Эти слова бывшего главы Госдепа, как отмечает издание, прозвучали после того, как Китай возмутился тем, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале этого месяца посетила Тайвань, несмотря на предупреждения администрации Байдена и угрозы из Пекина, что эта поездка может усугубить напряжённость в отношениях между Америкой и Китаем.



Пекин утверждает, что Тайвань является частью КНР в соответствии с его «политикой одного Китая», в то время как США придерживаются стратегически двусмысленной политики по отношению к «самоуправляемому демократическому острову».



«Политика, проводившаяся обеими сторонами, привела к превращению Тайваня в автономное демократическое образование и позволяла сохранять мир между Китаем и США в течение 50 лет», — напомнил Киссинджер.



При этом он призвал проявить осторожность с «мерами, которые, похоже, меняют базовую структуру».



Кроме того, в этом интервью Киссинджер также заявил, что по-прежнему ожидает от Киева уступки территорий Москве в рамках решения украинско-российского конфликта.



Как напоминает The Hill, ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский уже упрекнул Киссинджера за высказанное им предложение о том, что Киев может добиться мира, уступив территорию российской стороне.