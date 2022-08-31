Bloomberg: Польша увеличит военные расходы вдвое

Польша намерена более чем вдвое увеличить свои военные расходы в 2023 году, а число военнослужащих Войска Польского вырастет на 20 тысяч, передаёт Bloomberg. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, увеличение оборонных расходов до 138 млрд злотых отражает обеспокоенность польских граждан конфликтом на Украине.

Пытаясь укрепить свою оборону на фоне конфликта в соседней Украине, Польша увеличит военные расходы более чем в два раза, то есть в следующем году расходы страны составят 138 млрд злотых ($29 млрд), сообщает Bloomberg.

Во вторник на пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в 2023 году расходы на армию вырастут с 58 млрд до 98 млрд злотых. Кроме того, правительство планирует потратить до 40 млрд злотых на закупку оружия за границей.

«У нас есть возможность значительно усилить нашу армию и набрать новых солдат», —отметил Моравецкий, указав на обеспокоенность польских граждан конфликтом на Украине. По словам премьер-министра, в 2023 году правительство планирует увеличить численность польской армии более чем на 20 тыс. солдат.

Польша, которая является членом НАТО с 1999 года, обязалась увеличить военные расходы до 3% от экономического производства в следующем году. Страна активно закупает оружие. На прошлой неделе Варшава заключила сделку на $5,8 млрд на покупку танков и артиллерии у Южной Кореи.

Как отмечает новостное агентство, запланированное увеличение военных расходов происходит в особенно сложное время для Польши, которая приняла более 2 млн украинских беженцев с начала российской спецоперации на Украине. Правительство ожидает, что экономический рост в следующем году замедлится до 1,7% по сравнению с 4,6% в 2022 году, а инфляция в 2023 году составит в среднем 9,8%.

Тем не менее Моравецкий настаивает на том, что бюджет страны не пострадает. По его словам, общий бюджетный дефицит в следующем году составит 4,2—4,4% от ВВП, пишет Bloomberg.