NTD: японка научилась жить без оплаты счетов за электричество

Последние 10 лет жительница Токио Тикако Фудзи не платит ни копейки за электричество. Как передаёт NTD, 62-летняя женщина сама вырабатывает себе электроэнергию, используя четыре солнечные панели, установленные на балконе. В солнечные дни она подогревает еду в чёрных кастрюлях на солнце. А в пасмурную погоду Тикако садится за свой велотренажёр, который тоже вырабатывает электричество.

Тикако Фудзи живёт в Токио и не платит ни копейки за электричество последние 10 лет.

62-летняя женщина сама вырабатывает себе электроэнергию, используя четыре солнечные панели, установленные на балконе.

В среднем в солнечный день с их помощью можно получить 1000 ватт. Этого достаточно, чтобы использовать несколько электроприборов, а ещё включать свет по вечерам.

Фудзи зарабатывает окрашиванием тканей. У неё нет телевизора, аудиоколонок, стиральной машины, кондиционера или пылесоса.

В солнечные дни она подогревает еду в чёрных кастрюлях на солнце.

А если нужно сварить рис или испечь пирог, то пользуется солнечной плитой.

ТИКАКО ФУДЗИ, жительница Токио: В солнечный день кусок рыбы можно приготовить примерно за час, а кусок куриной грудки часа за полтора.

Также для разогрева еды использует свечи.

ТИКАКО ФУДЗИ: Я начала так жить после крупного восточно-японского землетрясения в 2011 году. Вскоре после бедствия здесь несколько раз внезапно отключили электричество. Я решила, что должна обеспечить себя собственным электричеством, и установила солнечную панель.

А в дождливые дни Тикако садится за свой велотренажёр. Он тоже вырабатывает электричество. Одной разминки достаточно, чтобы три часа питать лампочку.

Некоторые называют её образ жизни спартанским. Но японка говорит, что ей это нравится. В какой-то момент из-за жары она подумывала отказаться от такой экономии. Но теперь в связи с мировым энергетическим кризисом пока решила повременить.

Так, недавно она купила небольшой холодильник, работающий от солнечных батарей.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2022 года.