Das Erste: резервная работа АЭС «Изар-2» под вопросом после сообщения о протечке клапана

С начала 2023 года Германия планировала перевести две атомные электростанции в резервный режим эксплуатации. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, теперь правительство вынуждено перепроверять эти планы, потому что оператор АЭС «Изар-2» на прошлой неделе сообщил о протечке клапана. На безопасность это не повлияло, однако в октябре электростанции потребуется ремонт, для которого необходимо на неделю остановить работу реактора.

Правительство Германии проверяет планы по резервной эксплуатации атомной электростанции «Изар-2» после того, как оператор сообщил о протечке клапана, сообщает немецкий телеканал Das Erste. «Федеральное министерство окружающей среды, как и министерство экономики, изучает новое положение дел и его последствия для концепции и реализации резервного использования», — заявило Министерство окружающей среды.

Также в министерстве заявили, что оператор Preussen Elektra «сообщил о внутренней протечке клапана на атомной электростанции «Изар-2» на прошлой неделе». На безопасность установки это не повлияло. Электростанция может продолжать работать до первоначально запланированного окончания эксплуатации 31 декабря, говорится в сообщении. Однако компания Preussen Elektra уверяет, что в октябре потребуется ремонт для резервной работы после этой даты, что повлечёт за собой недельную остановку реактора.

Протечка представляет собой проблему, поскольку «Изар-2» считается одной из двух атомных электростанций, которые могут продолжать работу в режиме резервной эксплуатации — и должны оставаться в рабочем состоянии после 31 декабря 2022 года, разъясняет немецкий телеканал. В начале сентября министр экономики Роберт Хабек объявил, что электростанции «Изар-2» в Баварии и «Некарвестхайм» в Баден-Вюртемберге должны оставаться доступными в качестве аварийного резерва на случай возникновения дефицита выработки электроэнергии до середины апреля 2023 года.

По данным компании Preussen Elektra, для того чтобы этот план сработал для Баварии, атомная электростанция «Изар-2» в октябре должна быть остановлена на неделю. Как пояснил оператор Министерству окружающей среды, это связано с тем, что топливные элементы активной зоны реактора обладают лишь низкой реактивностью — настолько низкий, что уже в ноябре установка не может быть остановлена и запущена снова.

При этом в министерстве утверждают, что до сих пор получали иную информацию: до этого времени оператор всегда заявлял, что АЭС будет работать почти на полную мощность до конца года. По сообщению министерства, новая информация от Preussen Elektra содержит «некоторые существенные новые факты» по сравнению с теми, которые оператор предоставил в письме, адресованном Министерству экономики, 25 августа.

Министерство уверяет, что оно узнало о протечке внутреннего клапана на Preussen Elektra на прошлой неделе — в контексте технических обсуждений о подготовке к резервной эксплуатации. Эти новые факты теперь должны быть учтены при планировании готовности атомной электростанции к производству электроэнергии после 31 декабря, также подчеркнули в Министерстве окружающей среды.

Соответственно, оба министерства изучают «новую ситуацию и её влияние на концепцию и реализацию резервной эксплуатации». Министерство окружающей среды уделяет основное внимание тому, чтобы обеспечить сохранение высоких стандартов безопасности немецких атомных электростанций. «Особое внимание уделяется изучению оценки органа ядерного надзора земли Бавария и оператора в отношении протечки клапана», — объявило министерство, ответственное за ядерную безопасность.

В письме от компании Preussen Elektra от 6 сентября оператор предупредил о недопустимости перевода станции в резерв с начала года. Соответствующее предложение Хабека там назвали «технически неосуществимым». Сам министр экономики выразил удивление по поводу этого письма, сообщает немецкий телеканал Das Erste.