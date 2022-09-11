Das Erste: Запорожская АЭС полностью отключена от сети
Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских войск, полностью остановлена. Единственный работавший энергоблок — шестой — отключён от сети. «Было принято решение об отключении энергоблока номер шесть и переводе его в наиболее безопасное состояние — холодный останов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской компании «Энергоатом». В настоящий момент идёт подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние, передаёт Das Erste.
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