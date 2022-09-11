Das Erste: Запорожская АЭС полностью отключена от сети

Запорожская АЭС полностью остановлена: единственный работавший энергоблок — шестой — отключён от сети, передаёт Das Erste со ссылкой на украинскую компанию «Энергоатом». Отключение якобы связано с риском повторного повреждения линий связи с энергосистемой Украины. Теперь питание ЗАЭС будет обеспечиваться за счёт дизельных генераторов, срок работы которых ограничен.

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских войск, полностью остановлена. Единственный работавший энергоблок — шестой — отключён от сети. «Было принято решение об отключении энергоблока номер шесть и переводе его в наиболее безопасное состояние — холодный останов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской компании «Энергоатом». В настоящий момент идёт подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние, передаёт Das Erste.

Как утверждает издание, город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, неоднократно подвергался обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга.

По данным «Энергоатома», в течение последних трёх суток шестой энергоблок работал в «режиме острова», то есть обслуживал только собственные потребности ЗАЭС, поскольку из-за обстрелов были повреждены линии связи с энергосистемой Украины.

В «Энергоатоме» заявили, что в субботу вечером после восстановления одной из повреждённых линий связи у компании появилась возможность отключения ЗАЭС от энергосистемы Украины. Однако, по данным «Энергоатома», риск повторного повреждения линий связи остаётся высоким. Питание Запорожской АЭС будет обеспечиваться за счёт дизельных генераторов, срок работы которых ограничен, в том числе из-за возможной нехватки дизельного топлива.

В пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о значительном росте риска ядерной аварии на Запорожской АЭС. Гросси вновь призвал к немедленному прекращению всех обстрелов и созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, передаёт Das Erste.