Das Erste: МАГАТЭ заявило о значительном росте риска ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС

В МАГАТЭ не исключают возможность полной остановки единственного работающего реактора Запорожской АЭС из-за разрушения энергетической инфраструктуры, обеспечивающей внешнее электроснабжение станции, сообщает Das Erste. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это значительно увеличивает риск ядерной аварии. В этой связи Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о значительном росте риска ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Проблема — внешнее электроснабжение, обеспечивающее охлаждение энергоблоков, пишет Das Erste.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что произошедшее в результате обстрела разрушение энергетической инфраструктуры, питающей город Энергодар, привело к полному отключению электричества в городе. «Учитывая частые и продолжающиеся обстрелы, восстановление надёжного внешнего электроснабжения ЗАЭС маловероятно», — подчеркнул он.
По данным МАГАТЭ, в настоящий момент оператор Запорожской АЭС рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора. Пять других реакторов больше не работают. Без cобственных производственных мощностей и без внешнего электроснабжения атомная электростанция «будет полностью зависеть от аварийных дизельных генераторов».
В Энергодаре, помимо отключения электричества, наблюдаются проблемы и с водоснабжением. В городе проживают сотрудники АЭС и их семьи. Из-за обстрелов они также оказываются под угрозой, что несёт в себе риски и для самой АЭС: «Обстрелы подвергают опасности операторов. Это затрудняет укомплектование электростанции персоналом. Всё это значительно увеличивает риск ядерной аварии».
Гросси вновь призвал к прекращению обстрелов и созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции: «Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит на постоянной основе восстановить электроснабжение Энергодара и станции. Эти события демонстрируют абсолютную необходимость немедленного создания зоны ядерной безопасности и защиты. Атомная электростанция не может быть пешкой в войне».
С прошлой недели на Запорожской АЭС на постоянной основе работают два сотрудника МАГАТЭ. Они передают агентству информацию с АЭС, находящейся под контролем России, отмечает Das Erste.
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